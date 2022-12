Asciende a 20 la cifra de quemados con pólvora en el Valle en lo que va de diciembre

Las autoridades de salud en el Valle del Cauca confirmaron que ya son 20 las personas quemadas por manipulación de pólvora en el departamento. De esos casos, 6 son menores de edad.

La cifra obedece al 9 de diciembre y, de acuerdo con el reporte oficial, durante el fin de semana de velitas, que en la ciudad se sumó al triunfo del América de Cali, se registraron 12 nuevos reportes de quemaduras.

Publicidad

Vea también: Estas son las estrategias que usan los ladrones en fiestas decembrinas

Según la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, la mayoría de los casos han sucedido en la capital del Valle.

“Tenemos reporte de 14 adultos y seis menores de edad. La principal afectación es la quemadura en manos, otros traumas en cara, ojos y también problemas acústicos. Es una cifra preocupante porque el número es alto en tan solo nueve días del mes”, aseguró la funcionaria.

Publicidad



Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cali anunció que se intensificarán los operativos para combatir la comercialización de pólvora, principalmente en el norte y oriente de la ciudad.

No deje de leer: Animalistas de Cali encenderán velitas para que no se use pólvora este diciembre

Publicidad

“A partir de la fecha estamos iniciando operativos con mayor impacto en sectores como el Distrito de Aguablanca y el barrio Floralia, para impedir que se siga comercializando pólvora en las calles de Santiago de Cali”, señaló el coronel Miguel Angel Botía, comandante (e) de la Policía Metropolitana.

En el 2018 se registraron 625 quemados por pólvora en todo el país, de esa cifra, lamentablemente, el Valle del Cauca lideró con 76 casos y le siguió Antioquia con 56 casos.

Encuentre en BLU Pacífico las principales noticias de la región y los hechos que son relevantes. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de toda la región pacífica.

Publicidad