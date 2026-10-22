Así interpreta Duque la salida de Lara dos meses después de haber asumido el Ministerio del Interior

En el marco de la tercera edición del Global Development Forum, celebrado durante el foro Humanamente organizado por la Fundación IMD, el expresidente Iván Duque dialogó con Mañanas Blu.

Aunque la cita estuvo enfocada principalmente en los desafíos de la salud mental, el impacto de la inteligencia artificial y la adicción digital, el exmandatario abordó la coyuntura política tras ser indagado sobre la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior a tan solo dos meses de asumir el cargo en el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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Un relevo ministerial en la dinámica habitual de Gobierno

Ante la sorpresiva salida de Rodrigo Lara de la cartera política, Iván Duque sostuvo que la rotación en las carteras ejecutivas forma parte de las dinámicas cotidianas de cualquier administración. Si bien reconoció que la estabilidad en el gabinete es la meta deseada, enfatizó que los desgastes institucionales y la relación con diversos sectores suelen provocar ajustes.

En sus declaraciones textuales, el expresidente afirmó: "Con respecto a los ministros, yo creo que lo ideal es uno poder tener más estabilidad. Eso es lo ideal, eso es lo que todos queremos, pero todos tenemos que hacer cambios".



Asimismo, explicó las razones habituales tras este tipo de relevos: "Los ministros se pueden desgastar, bien sea o por errores o bien sea por el relacionamiento con algunos sectores o bien sea también dentro de la misma relación con la cúpula del gobierno. Todo eso es susceptible de que ocurra".

Por esta razón, restó dramatismo al acontecimiento en el panorama nacional: "Para mí eso sí es un ruido de hoy, pero no me parece nada trascendental, el cambio. Creo que esos cambios se pueden dar".

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Respaldo a perfiles técnicos sobre representación de cuotas políticas

Duque defendió la conveniencia de conformar gabinetes con profesionales idóneos y técnicos por encima de acuerdos burocráticos o cuotas partidistas, comparando la postura actual con las decisiones tomadas durante su propio mandato.

Sobre este punto, señaló: "Lo que sí me parece importante es que el gobierno también ha mantenido una postura que fue la que nosotros tuvimos de buscar ministros técnicos, idóneos, conocedores de sus temas y no personas pertenecientes a representación política, porque eso erosiona una confianza, ayuda a alimentar conflictos dentro del gobierno".

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A su vez, reiteró su apoyo a este criterio de selección: "Siempre respaldaré a los gobiernos y lo hago hoy en día con el presidente De La Espriella con la idea de buscar profesionales capaces, técnicos y conocedores antes que personas que representen solamente feudos o intereses políticos".

Reconocimiento a Rodrigo Lara y expectativas ante la llegada de Alejandro Ordóñez

En relación con el trabajo adelantado por Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior, Iván Duque manifestó una opinión positiva de su gestión: "Yo he tenido siempre una muy buena opinión del doctor Lara. Con él nos conocemos hace mucho tiempo y creo que es una persona conocedora, una persona que ha mostrado las mejores intenciones en su trabajo como ministro".

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Por otra parte, se refirió al nombramiento de Alejandro Ordóñez como sucesor en el cargo. Duque resaltó la trayectoria de Ordóñez en la Procuraduría General y en el ámbito diplomático, destacando que su experiencia legislativa resultará clave para la gobernabilidad del Ejecutivo: "La llegada del doctor Ordóñez muestra también algo interesante y es que Alejandro Ordóñez es una persona que tiene mucha experiencia, no solamente fue un procurador que estuvo dos periodos y además básicamente tuvo un respaldo muy importante en el Congreso".

Duque concluyó señalando que la experiencia del nuevo ministro "augura que va a llegar a tratar de mantener la coalición unida y a que se pueda avanzar en una agenda legislativa que se requiere para reformar la salud, para evitar el desastre de la implementación de una reforma pensional que es fiscalmente insostenible y también las reformas fiscales".

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Escuche aquí la entrevista: