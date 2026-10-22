Ejército incautó 10 toneladas de coltán del ELN en Vichada: iban a ser enviadas a Europa y Asia

El Ejército Nacional informó este jueves de que ha incautado diez toneladas de coltán, un mineral utilizado en la industria electrónica, en una operación contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que según las autoridades pretendía comercializarlo ilegalmente en Europa y Asia por valor de 3,8 millones de dólares.

La operación se desarrolló tras varios días de labores de inteligencia, infiltración y seguimiento en el departamento de Vichada que permitieron localizar el lugar donde estaba almacenado el mineral, precisó el Ejército en un comunicado.

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La acción la llevó a cabo la Vigésima Octava Brigada, a través del Batallón de Infantería número 43 General Efraín Rojas Acevedo, en coordinación con la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Puerto Carreño, capital de Vichada.

Según la información, el material pertenecía al bloque José Daniel Pérez Carreño del ELN, que opera en esa zona del país, fronteriza con Venezuela, y sería transportado por rutas de tráfico ilegal hacia Europa y Asia, donde alcanzaría un valor superior a los 3,8 millones de dólares.



El presidente Abelardo De La Espriella, celebró la incautación en redes sociales y aseguró que el golpe afecta las finanzas de esa guerrilla, al impedir que obtenga recursos para adquirir armas, explosivos y drones.

"¡Les estamos quitando a los narcoterroristas los recursos con los que financian la violencia y siembran el terror en nuestra Patria!", escribió el mandatario en X.

¡GOLPE CONTUNDENTE A LAS FINANZAS TERRORISTAS DEL ELN EN VICHADA!



¡Les estamos quitando a los narcoterroristas los recursos con los que financian la violencia y siembran el terror en nuestra Patria!



Gracias a una contundente operación de inteligencia militar, que incluyó varios… pic.twitter.com/kboZ3aYGQg — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

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El coltán es una mezcla de minerales de la que se extraen principalmente tantalio y niobio. El primero es especialmente valorado por sus propiedades para fabricar componentes electrónicos utilizados en celulares, computadores y otros dispositivos tecnológicos.

La demanda de estos materiales ha convertido su explotación en una actividad de interés económico, pero su extracción ilegal también representa un desafío para las autoridades en territorios de difícil acceso y con presencia de grupos armados.