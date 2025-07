Así le contó la esposa de Miguel Uribe a su hijo sobre el atentado: “¿Por qué a mi papá?”

El pasado sábado 7 de junio, Colombia fue sacudida por el intento de asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado con arma de fuego por un menor de edad en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá. El atacante, un joven de apenas 14 años, fue capturado poco después por escoltas y la Policía.

Desde entonces, la esposa del congresista, María Claudia Tarazona, se había mantenido al margen de los medios. Sin embargo, en una entrevista con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, rompió el silencio y compartió detalles de lo vivido esa noche y de los momentos más difíciles tras el ataque.

Uno de ellos fue explicarle la situación a su pequeño hijo, Alejandro, de tan solo cuatro años. “Lo abracé y le dije: ‘Hijo, te tengo que contar una cosa. ¿Te acuerdas de las reuniones a las que vamos con papá, en las que tú saludas a mucha gente?’. ‘Sí, mamá, sí me acuerdo. ¿Qué pasó?’”, narró Tarazona.

“Le dije: ‘Mira, papá estaba en una de esas reuniones y un joven, muy joven, tomó un arma y le disparó a papá en la cabeza. Y papá está muy malito’. Entonces, él se me tiró encima y me abrazó. Y me dijo: ‘¿Por qué, mamá? ¿Por qué a mi papá?’”.

Miguel Uribe y su hijo Foto: Instagram

María Claudia reconoció que ese fue uno de los momentos más desgarradores que ha vivido. “Lidiar con el dolor y con la tristeza de uno es un tema, pero con el de los hijos… eso es un dolor aquí metido en el alma”, expresó.

También habló sobre el proceso de recuperación y el papel de la fe en medio de la incertidumbre. “Yo siento que Dios está obrando en la vida de todos los colombianos y que ese amor, esa fe y esas oraciones es lo que me tienen a Miguel vivo. Esa oración lo está sanando. Esa oración hace parte del milagro”.

Publicidad

Finalmente, compartió su anhelo de volver a ver al hombre que ama plenamente recuperado. “Eso es lo que yo quiero, que vuelva el esposo, el papá, el hijo, el amigo. Me sueño con verlo caminar de nuevo por acá, tocar su piano”.