Así quedó el paso alterno por derrumbe en vía al Llano

Volvió el tránsito de vehículos por la vía al Llano. Las autoridades viales pusieron en marcha la fase 0 del plan de movilidad, que busca inicialmente evacuar los vehículos que se encuentran represados desde hace 9 días.

Primero serán evacuados los vehículos que están en el sector de abasticos en sentido Villavicencio- Bogotá. Posteriormente, se habilitará el sentido Bogotá-Villavicencio para evacuar los vehículos que se encuentran en el sector del Uval.

Variante vía al Llano 2. Suministrada.

El tránsito será por una variante en la vía antigua a Bogotá, carretera que se fue acondicionada por la concesionaria vial Coviandina, donde adecuaron la vía para que, de manera temporal, puedan transitar por este punto todo tipo de vehículos.

La siguiente fase de movilidad será poder permitir el tránsito de vehículos de pasajeros y vehículos de carga pesada. Posteriormente, se permitirá el tránsito de todo tipo de vehículos en ambos sentidos.

Variante vía al Llano. Suministrada.

Publicidad

Esto será de manera gradual y estará a cargo de la policía de carreteras y estará sujeto a las condiciones de la vía y el clima.