Evacuación de la vía al Llano podría tardar hasta dos días tras reapertura del tramo alterno

Tras nueve días de cierre por el derrumbe en el kilómetro 18, las autoridades iniciaron este lunes la evacuación de cientos de vehículos represados en la vía al Llano. El proceso se realiza a través de un tramo alterno de 600 metros de la carretera antigua en Chipaque, Cundinamarca, y podría tardar entre uno y dos días, según confirmó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La operación hace parte de la fase 0 del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), que contempla en primer lugar la salida controlada de tractocamiones y automotores pesados que permanecían varados en sectores como Abasticos y Chipaque. “Hoy lo que estamos viendo es la evacuación de los vehículos que llevaban nueve días represados”, explicó en Mañanas Blu el periodista Julián Ríos desde el lugar.

La ANI informó que, una vez culminada la evacuación, se dará inicio a la fase 1, que habilitará el tránsito de transporte público de pasajeros y carga pesada. Posteriormente, la fase 2 permitirá la circulación de todos los vehículos, incluidos particulares, en un plan piloto que dependerá del comportamiento del terreno y del flujo vial.

Variante vía al Llano. Suministrada.

El vicepresidente de la ANI, Roberto Uparela, indicó que la reapertura del corredor alterno se realizó de manera provisional, tras obras de pavimentación, señalización y desagüe. “La vía principal no tiene fallas estructurales, pero el talud está en un nivel de saturación muy alto. Cada vez que retiramos material vuelve a ceder”, explicó.

Aunque inicialmente se pensó que la variante solo resistiría vehículos livianos, los trabajos adelantados permiten el paso de todo tipo de automotores. Sin embargo, Uparela reconoció que se trata de una medida temporal mientras se avanza en estudios y soluciones definitivas para estabilizar la vía principal.

Por ahora, la prioridad es evacuar a los vehículos represados y normalizar de manera gradual la movilidad hacia Villavicencio, proceso que podría extenderse hasta mediados de semana.