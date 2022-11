Así transcurrió el debate del caso Odebrecht en el Congreso de la República

Siete horas duró el debate de control político citado por el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático) y que tuvo como tema central el caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, que se habría beneficiado de contratos a cambio de sobornos en Colombia y en otros países.



El gran ausente del debate fue el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien había sido invitado por el senado Robledo y se excusó señalando que no podía participar de la discusión teniendo en cuenta que en el ente acusador se investiga este caso. Al respecto el senador Robledo lamentó esta decisión del fiscal y aseguró que "le sacó el cuerpo a un debate serio en esta corporación en relación con el tema".



Dentro de los momentos de tensión que se vivieron en la jornada estuvo uno que protagonizó el partido Centro Democrático. La bancada uribista protestó al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, luego de que éste no les concediera una réplica de forma inmediata, pues Robledo había mencionado en su intervención al senador Iván Duque, de esa colectividad.



Durante su réplica Duque se defendió: "si usted quiere un debate político, en el fragor de una campaña, estoy listo en las condiciones que usted diga, pero no le voy a permitir a usted que, con pruebas contextuales venga a mancillar el nombre mío, cuando he sido una persona firme en la lucha contra la corrupción".



Por su parte el senador Álvaro Uribe aseguró que si se llega a comprobar que se benefició de algún soborno en este caso, está dispuesto a renunciar a su dignidad ex presidente.



"Que queden estas palabras grabadas en esta Plenaria: si hay alguna prueba que me comprometa con sobornos o con facilitación de sobornos, pueden disponer de mi dignidad de ex presidente de Colombia", enfatizó.



Pero Uribe no fue el único que dijo que asumirá responsabilidad; así también lo hizo saber el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri. "Asumo la responsabilidad política, penal y la que me corresponda como ministro de Agricultura. Y si tengo que responder, y yo sé a quien delegue, además respondo por el que delegue que estoy seguro no ha cometido ningún torcido en el proceso, el crédito del Banco Agrario fue tramitado, pasó por cuatro comités distintos antes de llegar a la Junta Directiva", explicó.



El senador Jorge Enrique Robledo reiteró sus denuncias en contra el fiscal general de la Nación dijo que debería renunciar por haberle mentido al país, pero también arremetió encontrar el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Advirtió que Vargas "ha sacado pecho con las obras de infraestructura 4G, pero no ha asumido responsabilidad por todo este escándalo".



"Si no hubiéramos llegado estados de degeneramiento tan grandes como los qué hay en Colombia, Santos ya se había caído de la Presidencia, Vargas Lleras no podría ser candidato presidencial. Dónde está la responsabilidad política?", enfatizó el senador.



El vocero de Cambio Radical, senador Gema Varón, respondió: "Yo tengo la misma afirmación que usted hizo en alguna defensa del Doctor Samuel Moreno. Decía "esperemos a que llegue las pruebas, pues bien, esperemos a que lleguen las pruebas. Si el señor fiscal prevaricó, pues esperemos a que le llegue el proceso que es la única forma en que la ley y la Constitución y la Corte Constitucional ha dicho que se puede pronunciar".



Otra de las intervenciones de la noche estuvo a cargo de Luis Fernando Andrade, director ejecutivo encargado de Cormagdalena. "El 8 de mayo se conocerá la sentencia anticipada del señor Gabriel García. Con esa sentencia anticipada ya tendremos el primer fallo judicial que establece que efectivamente se llevó a un delito contra la administración pública".



Por su parte el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró que, aunque lleva muy poco frente a esa cartera, puede dar fe de que los procesos de contratación se han venido dando de forma transparente.