Asistí a CNE a reafirmar solicitud de investigar a Zuluaga: directora ejecutiva del CD

Blu Radio conoció en exclusiva detalles de la versión libre de Nubia Stella Martínez, directora ejecutiva del Centro Democrático, ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, en el marco de la investigación contra Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de Odebrecht.

Según Martínez, asistió al CNE solo con el fin para reafirmar su petición de investigar la campaña presidencial del candidato uribista.

Blu Radio: En sí, ¿cuál fue el propósito de su visita hace 20 días al magistrado del CNE Carlos Camargo, que investiga a Óscar Iván Zuluaga?

Nubia Stella Martínez (N.S.M): “Me pregunta el magistrado que si quiero ratificar la solicitud de investigación, me preguntan datos de rigor, que si quiero agregar algo. Fue muy sencilla y simple, porque no era un interrogatorio contra mí. Por eso, no salí a los medios, no le vi nada importante. Cuando tenga algo importante, saldré a los medios”.

Blu Radio: Pero usted habló casi dos horas con el magistrado Carlos Camargo.

Blu Radio: ¿De qué otros temas hablaron?

N.S.M: “No, pero yo no hablé dos horas con el magistrado Carlos Camargo. Digamos, uno llega y tiene que hacer un rigor, le verifican datos de uno bajo la gravedad de juramento, tiene que revisar lo que ahí dice, pero lo que hablé con el magistrado fue solamente eso. De hecho él salía a hacer cosas de trámite”.

Blu Radio: ¿Y usted confía plenamente en la independencia del Consejo Nacional Electoral frente a esta investigación?

N.S.M: “Yo creo que nos toca confiar en las entidades que tienen una responsabilidad tan grande para devolverle la confianza a los ciudadanos”.

Blu Radio: Hay información de que los magistrados del CNE no se han reunidos en sala plena y que algunos togados denunciaron inconformidad frente a cómo fueron asignadas las investigaciones, pues señalan que no se adelantó con el debido proceso.

N.S.M: “No tengo ninguna información que me lleve a cuestionar esas adjudicaciones”.

Blu Radio: ¿Y usted le entregó al magistrado algún papel o comprobante de la campaña de Óscar Iván Zuluaga?

N.S.M: “No señor. Yo no estuve en la campaña y acuérdese que el partido no existía al momento de esas actuaciones. Igual, el partido está muy interesado en que se aclare todo este tema para claridad de los ciudadanos”.

Blu Radio: ¿Pero ustedes como partido presentaron algún otro documento para demostrar justamente eso?

N.S.M: “No señor, ¿pero para demostrar qué?

Blu Radio: La tranquilidad de la que usted habla

N.S.M: “No, porque recuerda que nosotros no existíamos”.