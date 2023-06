Ataque cibernético a Cafam: usuarios piden respuestas por citas médicas canceladas

Usuarios de la Caja de Compensación Familiar Cafam han reportado demoras en la prestación de servicios médicos, luego de que la entidad anunciara, a través de un comunicado, que están siendo víctimas de un presunto ataque cibernético. Los usuarios afectados han expresado su preocupación por las dificultades para acceder a los servicios médicos programados.

Algunos usuarios llegaron a los centros médicos con citas médicas programadas, pero se encontraron con la imposibilidad de recibir atención debido a que el sistema se encuentra caído. Además, no tienen acceso a información detallada de los afiliados, como la historia clínica y los servicios previamente asignados. También han enfrentado dificultades para programar exámenes de laboratorio o estudios de imágenes de alta complejidad.

Una de las afectadas, doña Ana Barrero, compartió su experiencia: "Venía para un electrocardiograma, pero me dijeron que no podían realizarlo debido al hackeo del sistema. Ahora me dicen que vuelva la próxima semana".

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, se ha observado que no hay filas extensas en los centros de atención y la mayoría de los usuarios que buscan otros servicios, como dispensación de medicamentos o atención de urgencias, están siendo atendidos. Aunque la frecuencia de atención es un poco demorada, las ventanillas están manejando los procesos de manera manual para no dejar de brindar atención a los usuarios.

La Caja de Compensación Familiar Cafam ha informado a sus afiliados que, de manera temporal, se suspenderá la toma de tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, muestras de laboratorio y la asignación de nuevas citas médicas.

Los usuarios han pedido a la entidad que tenga una hoja de ruta y esté preparada para este tipo de situaciones, a fin de solucionar los problemas de manera oportuna y garantizar una atención eficiente. Es fundamental que las entidades estén preparadas para enfrentar ataques cibernéticos y puedan restablecer rápidamente sus sistemas para evitar inconvenientes a los usuarios que requieren atención médica.

