Ataque con drones contra estación de Policía en La Ye de Astilleros en el Zulia Norte de Santander

Un nuevo ataque con drones se registró durante la madrugada de este viernes contra la estación de Policía ubicada en el sector de La Ye en Astilleros, región del Catatumbo.

De acuerdo con la información preliminar, hacia las 3:20 de la madrugada se habrían registrado cinco impactos de drones contra las instalaciones policiales, generando daños materiales en esta zona perteneciente al municipio de El Zulia en Norte de Santander.

A pesar de la intensidad del ataque, los uniformados que se encontraban en la estación no presentan novedades, según las primeras informaciones conocidas.

Las autoridades adelantan las respectivas verificaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar quiénes estarían detrás de esta acción.



El ataque vuelve a generar preocupación en esta zona del Catatumbo, donde las autoridades mantienen operativos de seguridad ante la presencia y accionar de grupos armados.