En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Atracaron a 20 funcionarios de una misión médica en Neiva

Atracaron a 20 funcionarios de una misión médica en Neiva

Según las autoridades, tres delincuentes, dos de ellos portando armas de fuego, intimidaron a las víctimas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad