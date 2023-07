Audios demuestran que Oscar Iván Zuluaga sabía de ingresos de dineros de Odebrecht a campaña en 2014

Una “tormenta” política se desató tras la revelación de una conversación entre el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y quien fuera directivo de su campaña en 2014, Daniel García Arizabaleta, en la que Zuluaga admitió el ingreso de 1'610.000 dólares de Odebrecht a su campaña y da a entender lo que sería un plan para engañar a la justicia.

La conversación fue grabada secretamente por García Arizabaleta, quien entregó el explosivo audio a la Fiscalía a cambio de un principio de oportunidad que le fue otorgado en una investigación que se adelanta en su contra por los vínculos con la multinacional Odebrecht. Los audios fueron revelados por la revista Semana.

Para la Fiscalía, son clave los audios en donde Zuluaga habla de destrucción de evidencia, consulta con funcionarios y otras maniobras para ocultar el ingreso de 1'610.000 dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

La revista Semana reveló varios de los audios en los que se menciona a varias personas que estaban enteradas del ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial del 2014 en las que Oscar Iván Zuluaga se enfrentó al Expresidente Juan Manuel Santos.

Publicidad

Zuluaga le dice a García Arizabaleta que confesó lo sucedido con el caso Odebrecht ante un sacerdote a quien le dijo que tiene pleno conocimiento del ingreso de estos recursos luego de unos viajes que hizo a Sao Paulo, Brasil.

“El padre Arturo es un sacerdote muy especial. Cuando arranca todo esto, fui a donde él. Lo conocimos porque fue quien trajo a Emaús, él formó a las primeras personas de Emaús, a mi señora. Él es un padre que tiene su congregación propia y tiene una casita ahí en la 85 antes de llegar a la paralela. Entonces, su casa es su iglesia, es un sitio de oración y de diálogo especial”, le cuenta Zuluaga a García Arizabaleta, quien solo exclama: "pero qué bonito”, según los audios de la Revista Semana.

Zuluaga dice: “Yo fui y le dije: ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Le conté la verdad de las cosas”. Sorprendido, García le pregunta: “¿Le contó toda la historia?", a lo que Zuluaga no dudó en decirle que sí. “Le dije: ‘padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico’, y me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso, me dijo: ‘eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse”, se oye en la grabación.

Publicidad

“Decidí elevar el asunto ante mis superiores, ente el señor Luis M cuando dijo que sería interesante apoyar la campaña del señor Zuluaga porque venía subiendo en las encuestas y podría estar en la segunda vuelta. Luego de tener la autorización de mis superiores hice una programación junto al departamento de operaciones futuras para que procediera el pago de un valor de hasta 1.500.000 al publicista ya que tenía contratos con la campaña presidencial o sea que Duda tenía contratos con ellos”, dice en unos de los audios el excandidato presidencial.

En las conversaciones que se revelan también aparece el actual registrador Alexander Vega quien para la época de la investigación de los gastos de la campaña por parte de las autoridades, era magistrado del Consejo Nacional Electoral y le dice que eso es muy grave y se puede poner en crisis la institucionalidad e incluso dice que está hablando con el entonces Fiscal de la época, Néstor Humberto Martinez.

“Yo estuve en el Consejo Nacional Electoral y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, se le escucha decir a Zuluaga.

En los apartes que se rebelan Zuluaga señala que el expresidente Álvaro Uribe, no tendría conocimiento sobre la plata que recibió de Odebrecht para su campaña.

Publicidad

“Yo le dije al presidente Uribe, yo no había hablado con él, sino como el día después de la cirugía, nunca más. Fue un encuentro difícil. Fui con mi señora y él estaba con doña Lina, hablando ahí huevonadas, que el partido, que las listas (...) Luego me senté y le hice una descripción de todo lo de Odebrecht. Fue muy difícil, pero fue un momento muy emotivo”, dijo. “me paré y le dije: mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas. Le dije: pero quiero que a usted le quede claro algo: si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, se escucha en el audio.

Oscar Iván Zuluaga está a punto de ser imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, y podría ir a la cárcel por estos hechos que son investigados por la fiscalía pese a que este lo ha negado en reiteradas oportunidades e incluso cuando fue candidato en el 2022. Su hijo David Zuluaga Martínez, quien fue el gerente de la campaña, enfrentará cargos por fraude procesal.

Blu Radio se comunicó con el excandidato presidencial y tanto él como sus abogados dijeron que por ahora no harán pronunciamiento alguno al respecto.

Publicidad

Le puede interesar: