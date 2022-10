Aún no hay Asamblea en Valle por recurso presentado por candidato derrotado

Al respecto, el diputado Juan Carlos Garcés del Partido de la U, dijo que hacia las 10 de la mañana se movilizarán a la espera de que el CNE decida su situación.



“Llevamos mucho tiempo y nuestro departamento necesita la asamblea, necesita un control político, la gobernadora de las diferentes ordenanzas para sacar el departamento adelante. No podemos seguir así”, indicó Garcés.



Detalló que los diputados no se han podido posesionar debido a que no han sido entregadas las credenciales, “no han solucionado y teníamos confianza en que el 24 de diciembre el Consejo Nacional Electoral iba a decidir y no lo hizo. Por eso nosotros presentamos una tutela en diferentes sitios, en Buga, Bogotá, Cali, y esperamos que solucionen el problema del Valle del Cauca”.



Explica también que en Buga piden la anulación de algunas mesas de votación, lo que “define la curul 21, y es un derecho que respetamos, la decisión del diputado derrotado, pero también es una irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral a la fecha no haber solucionado eso”.



Por su parte, Felipe García, vicepresidente del CNE, señala que “la ponencia llevada el 24 de diciembre a la sala no obtuvo el número de votos necesarios para ser aprobada ni para ser derrotada. En consecuencia, lo que corresponde es sortear conjueces, el mismo 24 de diciembre fueron notificados y fueron convocados para la sala que tendremos a partir de las 10 de la mañana de hoy”.