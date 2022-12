Aún no hemos concretado una coalición con los ‘verdes’ y el Polo: Sergio Fajardo

El precandidato presidencial Sergio Fajardo se refirió en BLU Radio a la cena, que se llevó a cabo en Bogotá, en la que participaron varios líderes políticos como Claudia López, Jorge Robledo y Antonio Navarro.



“La respuesta es la discusión alrededor de un programa que no tiene un título de izquierda o de derecha. No hemos entrado con una etiqueta para construir el mundo, sino con la mente abierta para construir a partir de unos principios”, dijo.



Agregó que aún falta un año para las elecciones y que por lo tanto es temprano para hablar de una coalición de centro-izquierda.



“Esto de presentar una propuesta al país es muy serio y tenemos una gran posibilidad de llegar al poder con una alternativa, una forma diferente de gobernar”, dijo.



La reunión fue criticada por el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro porque, a su parecer, esta se dio para “tumbarlo” a él.



A propósito, Fajardo dijo que él, particularmente, no está considerando excluir a nadie.



“Petro con esta foto está equivocado porque ese no era el sentido de esa reunión. Él malinterpretó la reunión”, puntualizó.