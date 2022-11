Autoridades en Córdoba y Risaralda, en alerta por presuntos casos de Ballena Azul

En zona rural de San Pelayo se descubrió que un grupo de niñas estaría siendo amenazado por supuestos imitadores del juego de la Ballena Azul; La Policía ya asumió las investigaciones del caso.



Una niña le confesó a una de sus maestras en un colegio de San Pelayo, Córdoba, que estaba siendo amenazada a través de redes sociales por no querer participar en un juego de retos similar al de La Ballena Azul.



Al reportarse el caso a las autoridades, se reveló que serían al menos siete las menores que estarían pasando por esa situación en el mismo colegio, y recibían las amenazas vía WhatsApp.



El coronel Carlos Humberto Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, dijo a Blu Radio que el caso no responde a una “estructura de crimen organizado internacional” o similares, pues entre los contactos en los celulares de las víctimas “hay teléfonos de la misma región, pero de todas maneras hacen sentir miedo”.



La Policía ha intensificado las campañas en la zona para que los padres vigilen más de cerca las acciones de sus hijos.



Entre tanto, la fiscalía en Risaralda analiza los últimos cinco casos de suicidios en el departamento y los compara con denuncias del juego de La Ballena Azul. De momento no hay pruebas, pero siguen las investigaciones sobre el tema.



Jorge Mario Trejos, director de fiscalías, asegura que “con el CTI estamos haciendo un barrido para establecer si en el departamento puede existir un caso relacionado con el tema de La Ballena Azul”, pero advirtió que hasta ahora no hay ningún caso confirmado.