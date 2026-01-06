Autorizan imputar cargos a Zulma Guzmán, aunque no se encuentre en Colombia

Colombia continúa estremecida por uno de los casos que más ha generado impacto en los últimos meses y que ha despertado preocupación por la forma en la que ocurrieron los hechos y por la manera en que la presunta responsable habría salido del país.

Aunque Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio, no se encuentra en Colombia, un juez habría autorizado avanzar en el trámite que permitiría imputarle los respectivos cargos. La decisión busca evitar que la investigación se vea frenada por su ausencia física.

El caso, que ha tenido repercusión no solo a nivel nacional sino también internacional por la gravedad de los hechos, continúa su curso mientras autoridades colombianas y extranjeras coordinan acciones para ubicar plenamente a la mujer y definir su situación jurídica.



Juez autoriza imputación contra Zulma Guzmán pese a su ausencia

La determinación fue adoptada por el Juzgado 69 Penal Municipal con función de Control de Garantías, durante una audiencia de emplazamiento realizada el 16 de diciembre de 2025. En esta diligencia se ordenó la publicación oficial del edicto emplazatorio en la página web de la Rama Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal.

La medida autoriza a la Fiscalía a continuar con el proceso, aun cuando no haya sido posible notificar personalmente a la investigada. El edicto no implica una imputación automática ni una condena, pero sí permite que el ente acusador solicite la declaratoria de persona ausente y avance hacia la imputación formal de cargos.



Zulma Guzman Castro. Foto: YouTube, Secretaría de Salud de Cali.

¿Qué significa el edicto?

El edicto es una herramienta legal que se utiliza cuando no es posible ubicar a una persona para ser citada de forma directa. Su publicación garantiza el debido proceso y evita que una investigación de alto impacto quede suspendida.

De esta manera, la Fiscalía puede continuar con las actuaciones judiciales, incluso si Guzmán no comparece ante los estrados. De cumplirse los requisitos legales, el proceso podrá avanzar bajo la figura de persona ausente.



Investigación sigue activa mientras Guzmán permanece en el Reino Unido

Mientras en Colombia se cumplen estos trámites, Zulma Guzmán fue ubicada en el Reino Unido, luego de ser rescatada del río Támesis, en Londres, y trasladada a un centro médico. Esta situación ha dificultado, por ahora, las notificaciones formales y el avance de una eventual extradición.

Entre tanto, la Fiscalía ha consolidado pruebas clave, entre ellas informes periciales que confirmaron la presencia de talio en los cuerpos de las menores. También se documentaron movimientos migratorios de la investigada y gestiones relacionadas con su salida del país.

Además, Colombia activó mecanismos de cooperación internacional, incluida la emisión de una circular roja de Interpol y el envío de antecedentes a autoridades extranjeras.