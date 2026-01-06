En vivo
Autorizan imputar cargos a Zulma Guzmán, aunque no se encuentre en Colombia

Autorizan imputar cargos a Zulma Guzmán, aunque no se encuentre en Colombia

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a dos menores de edad con frambuesas contaminadas con talio, se encuentra actualmente en el Reino Unido.

