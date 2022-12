Avanza activación de la primera unidad que custodiará zona de concentración

Desde el consejo de ministros adelantado en el sector de la Macarena en departamento del Meta, el director de la Policía, general Jorge Nieto, indicó que ya se avanzó en la activación de esa primera unidad que se encargará de custodiar al primer grupo de guerrilleros que se desmovilizarán luego de la firma de la paz.



78 hombres aproximadamente y los que están encargados exclusivamente de la seguridad y convivencia ciudadana a través de un sistema de seguridad rural son 32 hombres encargados a esa misión (…) los demás vana a estar en policía judicial, inteligencia y protección del mecanismo de monitoreo y verificación”, dijo el oficial.



Horas antes del consejo ministerial, el presidente Juan Manuel Santos entregó el primer balance desde que el Gobierno y las Farc anunciaron el cese bilateral y definitivo al fuego y hostilidades con motivo del fin de las negociaciones.



“Desde entonces no ha habido un solo muerto, un solo herido, del 29 de agosto del 2010 solo en una semana hubo cinco muertos y seis heridos, esa misma semana hubo 15 acciones violentas, es decir un poco más de 2 diarias, esta semana cero, esta semana se salvaron 83 vidas”, dijo el mandatario.



Santos aprovechó para invitar a los colombianos a respaldar los acuerdos con las Farc y aseguró que por cada día que el país viva sin conflicto muchas vidas se podrán salvar.



“Serán muchas vidas las que se cada semana, cada día que vivimos sin conflicto con las Farc, salvamos vidas colombianas, salvar esas vidas cada día es el objetivo central, ahora debemos unirnos todos los colombianos para construir un país en Paz, el 2 de octubre con su voto salvaremos más vidas”, indicó Santos.



Escuche en este audio más información sobre:



-El promotor de la campaña por el sí en el plebiscito, el expresidente César Gaviria, dijo que es importante verificar que las Farc no dejen a ningún menor de edad en la selva.



-El gobernador de Nariño afirmó que el combate de los cultivos ilícitos no se debe ver desde los escritorios en Bogotá sino como un tema social que necesita propuestas de sustitución no de erradicación.



-El Ministerio de Transporte anunció que en las próximas 24 horas se abrirá paso por la vía alterna al Puente Charte en Casanare.



-Las cenizas de Juan Gabriel partieron a Juárez a Ciudad de México, donde más de 500 mil personas le rendirán un homenaje al cantante.



-Brasil quiere ratificar el buen arranque de su nuevo ciclo con Tite como entrenador y por eso se prepara de la mejor manera para enfrentar a Colombia.