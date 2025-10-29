Avanza transición energética con nuevos proyectos solares y obras clave en red eléctrica del país

La transición energética del país continúa ganando impulso con la puesta en marcha de proyectos solares y la modernización de la infraestructura eléctrica en distintas regiones. Durante los primeros nueve meses del año se destinaron más de 1,9 billones de pesos a obras que fortalecen la red, amplían la capacidad de generación limpia y apoyan la movilidad sostenible.

Enel Colombia reportó avances en su plan de transición energética con la construcción de 400 megavatios solares y la ejecución de proyectos clave de infraestructura eléctrica en distintas regiones del país. Durante los primeros nueve meses del año, la compañía destinó más de 1,9 billones de pesos a inversiones que fortalecen la red, promueven la movilidad eléctrica y aumentan la capacidad de generación con fuentes renovables.

En infraestructura eléctrica, Enel inauguró la Subestación Tren de Occidente en Facatativá, que garantizará el suministro para el RegioTram de Occidente, el primer sistema de transporte masivo 100 % eléctrico del país. También avanzan las subestaciones Porvenir y Montevideo, que serán fundamentales para la Primera Línea del Metro de Bogotá y para mejorar la calidad del servicio en localidades como Bosa, Puente Aranda y Teusaquillo.

El Parque Solar Guayepo III, ubicado en el Atlántico, inyectó su primer kilovatio hora al Sistema Interconectado Nacional, dando inicio a su fase de pruebas. El proyecto, con un avance del 76 % y una inversión superior a 920.000 millones de pesos, tendrá una capacidad de 180 MWac y ha generado más de 1.600 empleos. A la par, el Parque Solar Atlántico, también en construcción, alcanza un 68 % de ejecución y una inversión estimada de 832.000 millones de pesos.



En el tercer trimestre de 2025, la compañía consolidó su posición como el principal operador de distribución eléctrica de Colombia, con más de cuatro millones de clientes y, como el segundo mayor generador del país, con una participación del 19,3 % en capacidad instalada. A nivel financiero, Enel registró un EBITDA de 5,7 billones de pesos y una utilidad neta de 2,56 billones, además de una reducción del 14,4% en su deuda financiera neta frente a diciembre de 2024.

En el ámbito internacional, la empresa entregó en Panamá Certificados Internacionales de Energía Renovable (I-REC) por más de 144.000 MWh a nueve compañías, como parte de su estrategia para promover la trazabilidad y el consumo de energía limpia.

Con estos resultados, Enel Colombia continúa fortaleciendo su papel en la transformación energética del país, apostando por la generación renovable, la modernización de la infraestructura eléctrica y la sostenibilidad a largo plazo.