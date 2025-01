Ayúdennos a capturar al caníbal ibaguereño: amiga de mujer mordida por su pareja en Bogotá

Paola Andrea Ospina Echeverry, una mujer de 30 años, madre de tres menores de edad de 14, 12 y 8 años, quien laboraba como moto taxista, residente en el barrio Andalucía de localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, fue víctima del brutal ataque por parte de su compañero sentimental, el ibaguereño Andrés Felipe Palomino Guzmán, de 27 años.

Paola Andrea sufrió mordeduras en varias partes de su cuerpo y fue agredida con golpes de botella.

Publicidad

“Realmente, para contarlo todo me queda muy complicado, pero puedo decir que me destruyó toda la cara, me arrancó el labio superior, tengo muchas mordeduras”, relató en medio del dolor a Blu radio Paola Andrea.

“Ellos tenían cuatro meses de estar viviendo y los hechos sucedieron el domingo en la madrugada, cuando él llegó borracho a las 3:00 de la mañana diciéndole a ella que dónde estaba el cuchillo de la casa, entonces ella, en un momento que pudo, se paró y lo escondió y ella decía, un cuchillo para que y la agarró y la prendió y le daba. Todo el cuerpo está lleno de mordiscos, él la quería matar, la tuvo secuestrada hasta las 6:00 de la mañana”, dijo Yosaira Lozano Díaz, exsuegra y amiga desde hace 9 años.

Paola Andrea se encuentra en un centro asistencial en Bogotá, donde solo ha recibido una de seis cirugías que debe realizarse para generar la reconstrucción de las áreas afectadas.

Publicidad

“Creemos que Andrés Felipe estaría escondido en la casa de su madre en el barrio Brisas de Vasconia en Ibagué”, agregó

Yosaira Lozano asegura que no solamente Paola Andrea Ospina Echeverry ha sido víctima de Andrés Felipe Palomino Guzmán, ya tienen el contacto con otras dos mujeres, quienes también habrían sido agredidas de la misma manera.

“Ayúdenos a capturar la caníbal ibaguereño, se lo pedimos de todo corazón”, puntualizó.

Publicidad

Por ahora, las autoridades buscan a Andrés Felipe Palomino Guzmán para que responda por la agresión contra Paola Andrea. Blu Radio indagó con las autoridades de Policía del área de la metropolitana de Ibagué y la alcaldía, pero hasta el momento no tenían conocimiento del caso.