Banco de Alimentos del Chocó pide auxilio por paro armado: "No tenemos medios para movilizar ayudas"

Lewis Mosquera, creador del banco de alimentos en Chocó, habló este martes en Mañanas Blu sobre la situación que se vive respecto al suministro de alimentos por cuenta del paro armado y la ayuda que le piden al Gobierno, e incluso, a otros bancos de alimentos del país para poder llevar alimento a las zonas donde se presenta esta problemática.

"Por la complejidad que tiene el territorio chocoano es importante contar con la institucionalidad para los temas de movilidad de las ayudas, nosotros somos ese canal, pero se nos hace demasiado costoso poder llevar esas ayudas a la subregión del San Juan, por ejemplo, porque en estos momentos es la que se encuentra confinada. Como banco de alimentos no tendríamos los medios para poder movilizar las ayudas", indicó Mosquera.

"Son ríos de gente la que está afectada"

De acuerdo con el creador del Banco de Alimentos de Chocó , Lewis Mosquera, es mucha gente la que está afectada en el departamento por no poder movilizarse.

"Como se lo pudieron expresar, son ríos de gente la afectada que vive en la parte ribereña y, en la medida que se obstaculice la movilidad, pues van a quedar sin poder acceder a gasolina para movilizar los víveres, entonces todo se complica, todo se vuelve muy complejo y es por eso que necesitamos que, tanto el Gobierno como el ELN, muestre esa voluntad y que el Chocó no se vuelva en ese lugar estratégico solo para los paramilitares, sino para la inversión del sector privado, de esos grandes de este país", contó.

"Queremos territorializar los diálogos, que nos escuchen: gobernadora del Chocó sobre acuerdos de paz"

A raíz de los acuerdos de paz con el ELN , este fin de semana la Procuraduría General de la Nación pidió protección para 27.000 personas y señaló que esta prórroga de cese al fuego con el Eln no es compatible con esas acciones.

Esta semana Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, también habló del tema en Mañanas Blu con Camila Zuluaga. Manifestó que dicho cese al fuego no cobija a la población civil.

"El acuerdo no se trata de un cese de hostilidades contra la población civil, sino un cese al fuego contra la fuerza pública, es decir, que no habrá combates contra Ejército y Policía. Hay 27.000 personas que llevan padeciendo, no solamente el miedo, sino el terror que implica que un actor armado dé la orden de no moverse. Eso impacta en temas de salud, seguridad alimentaria, comercio y la movilización general de la gente", aseguró la mandataria.

