Bebidas light no pagarán nuevo impuesto planteado en la R. Tributaria: MinSalud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, pasó por la cabina de BLU Radio para analizar las reacciones de varios gremios tras la presentación de la Reforma Tributaria donde se incluye impuesto a las bebidas azucaradas, uno de los más criticados.



“Sabíamos que esto iba a generar este tipo de reacciones, conocemos de cerca la experiencia mexicana, sabemos que hay una economía política endemoniada en este tipo de impuestos, pero sabemos que tenemos que pasar de este tipo de avisos a pasar a una discusión un poco más centrada”, manifestó.



El ministro Gaviria aceptó que será una lucha difícil y compleja, aunque dijo que no sabía si ‘su cabeza’ corría peligro por enfrentarse a gremios tan poderosos.



“Pero también siento que detrás hay argumentos; la semana pasada la Organización Mundial de la Salud estaba instando a tomar este tipo de medidas”, añadió.



El ministro Gaviria aseguró que aseguró que, al subir el impuesto, disminuirá la demanda de bebidas azucaradas y tendrá un efecto sobre la salud de los colombianos.



Sin embargo, aclaró que las bebidas light no pagarán el nuevo impuesto.



“Las gaseosas light no están incluidas, no podrían ser incluidas porque no tienen azúcar. Ahí sí sería contradictorio. Aquí queremos recaudo, justicia distributiva y efectos de salud pública positivos”, explicó.



“Impuesto a cigarrillos: una medida de salud pública que necesita el país”.



Según el ministro de Salud, triplicar el impuesto a los cigarrillos no implicará un aumento del contrabando.



“En muchos países el impuesto aumentó y en algunos de ellos sí hay un aumento del contrabando menor, pero en general el consumo cayó en todos los casos”, argumentó.



Dijo que aumentar el costo de los cigarrillos había que hacerlo sí o sí, pues Colombia es el segundo país de Latinoamérica con los cigarrillos más económicos.