Biodiesel de palma colombiano ahora se abre brecha en el mercado europeo

Hay buenas noticias para la industria colombiana luego que el Grupo Manuelita confirmara la comercialización de biodiesel de palma en Europa.

Las exportaciones van por muy buen camino y posicionan al país como uno de los más importantes en ese ámbito a nivel mundial.

Publicidad

Lea además: Cuatro iglesias de Cali celebrarán la misa en un plan piloto de reapertura

De acuerdo con Harold Eder, presidente de Manuelita, este biodiesel cumple con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Publicidad

A su vez, precisó que reduce significativamente las emisiones de gases efecto invernadero y material particulado frente al diésel fósil.

Este biodiesel es elaborado a partir de cultivos y plantas de proceso de aceite de palma en el departamento del Meta.

Publicidad

Además, cuenta con la certificación RSPO, por sus siglas en inglés Roundtable on Sustainable Palm Oil, y el certificado ISCC, International Sustainability and Carbon Certification para biocombustibles.

“El biodiesel de palma colombiano reduce hasta en 83% las emisiones de gases efecto invernadero y hasta en 75% las emisiones de material particulado frente al diésel fósil, aportando a los acuerdos internacionales para frenar el cambio climático y a un aire más limpio en las ciudades”, dijo Eder.

Vea aquí: Fotos: Así reabre poco a poco la galería Santa Elena de Cali tras brote de COVID-19

Publicidad

“Con el inicio de exportación de nuestro biodiesel de palma, el mercado europeo tiene acceso a un sustituto del diésel fósil que cumple los más altos estándares ambientales y sociales, y que ya se comercializa en Colombia”, indicó.

Finalmente, Eder precisó que así se aporta a la diversificación de la canasta exportadora de Colombia, con un producto de alta calidad y valor agregado en la cadena agroindustrial.

Publicidad