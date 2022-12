¿Bombardeo en Caquetá fue en contra del derecho internacional humanitario? Análisis

Luis Benavides, experto en derecho internacional del ITAM, México, explicó en BLU Radio los protocolos que rigen operaciones como la que se cuestionó durante el debate de moción de censura contra el ministro Guillermo Botero por la muerte de menores de edad en medio de un bombardeo.

“Un bombardeo no se puede hacer sin información ni trabajo de inteligencia previo (…) Lo importante es saber si se sabía que dentro de los guerrilleros que estaban allí había menores de edad, esa es la clave del asunto y hay una serie de cuestiones que se deben tener en cuenta: ¿se justifica la forma del ataque de esa forma? ¿Es válido hacer un bombardeo para ir por el objetivo militar o habría otras medidas? Otro es el principio de proporcionalidad, es decir, ¿fue proporcional a la situación que estaban enfrentando?”, apuntó.

Benavides resaltó que un desenlace como el de la operación en Puerto Rico, Caquetá, solo es justificable si la fuerza pública hubiese reaccionado ante un ataque, pero, bajo el escenario de una acción militar planeada no es posible ejercer ese tipo de fuerza contra niños.

“Imagínese que va una patrulla militar, hay una emboscada y los soldados responden y en la respuesta matan a los agresores que son menores, ahí no constituye crimen de guerra porque se defendieron, pero cuando se trata de operaciones militares planeadas el estándar es diferente, se esperaría que hubiera una mayor revisión de los hechos”, ilustró.

“Fue un problema de comunicación”: Centro Democrático

El senador de la bancada de Gobierno José Obdulio Gaviria salió en defensa del ministro Botero y aseguró que la falla, en este caso, fue de comunicación por no haber informado a tiempo sobre los menores que cayeron en la operación.

“La falla que encuentro es de comunicación o del Ministerio o de las fuerzas armadas y no amerita la destitución que es, en el fondo, lo que representa una moción de censura. Dentro del escenario político es una confrontación de fuerzas contra el Gobierno, pero también va dirigido a la estabilidad misma del Gobierno y del presidente”, afirmó.

“Yo le pediría la renuncia es al jefe de comunicaciones, Álvaro García”, agregó.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez insistió en que se trata de una jugada política de Roy Barreras y apoyó la postura de que fue un error del Gobierno no adelantarse a los acontecimientos.

"El ministro tiene que reflexionar, pero no puede ser consecuencia de una presión política de congresistas que quieren mermelada (...) esto no puede estar enmarcado en una calentura, por eso nosotros esperamos que el ministro mire si es viable o no que continúe en el cargo y que facilite al presidente Duque un nuevo oxígeno", afirmó.

