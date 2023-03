Bomberos en el Huila advierten que suspenderán operaciones

Rifas, venta de tamales y hasta de empanadas, deben realizar los bomberos de 20 municipios del Huila Huila para conseguir recursos que les permita pagar recibos de servicio públicos, arrendo y hasta tanquear los vehículos en los que se movilizaban para atender las emergencias.

Costos, como por ejemplo para los pagos del personal, capacitaciones y campañas de prevención, hacen que sea necesario un convenio que alcance a cubrir los costos de operatividad. La situación se torna compleja para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ya que desde hace un año vienen solicitando a los alcaldes se firme diche convenio, pero aún no reciben respuesta.

“Hemos tenido que hacer diferentes actividades como rifas, venta de bonos de tamales, cosas que no tienen que estarse dando porque esa responsabilidad les corresponde a los alcaldes. Esta situación no es muy favorable para las instituciones. Hoy tenemos 20 instituciones que aún no podía suscribir los respectivos convenios o contratos que les permita garantizarle a la comunidad la operatividad del servicio”, señaló el capitán Edison Fernández, delegado departamental de Bomberos en el Huila .

Para el capitán Fernández, ante la falta de recursos y, de no darse una solución definitiva a esta problemática, los bomberos suspenderán operaciones.

“Ante ese panorama negativo hemos tomado la decisión de qué esas instituciones donde no se garantice los recursos económicos necesarios para prestar el servicio definitivamente cierran sus operaciones y solamente, en el momento que se garantice, reactivarán nuevamente la operatividad”, recalcó el delegado departamental de Bomberos.

Lo más preocupante es que esta situación pone en riesgo la vida de los habitantes de dichos municipios, pues no se podría tener respuesta inmediata tras presentarse alguna emergencia, por hizo un llamado urgente para que los alcaldes garanticen este servicio público esencial en cada municipio.

