Perros abandonados amenazan y atacan la fauna silvestre en el Huila

En alerta se encuentra la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y grupos de monitoreo de la región, tras detectar, a través de cámaras trampa, que los perros abandonados no solo están lesionando a la fauna silvestre sino desplazándolos de las áreas protegidas.

De acuerdo con Katherine Arenas, bióloga de la CAM, aunque se desconoce con exactitud cuántos perros salvajes hay, su número está en aumento y amenaza especies silvestres en peligro de extinción como la danta de montaña (Tapirus pinchaque), el oso andino (Tremarctos ornatus), el venado colorado (Mazama rufina), el tigrillo (Leopardus tigrinus), entre otros.

Sumado a la amenaza de especies silvestres grandes, también se encuentra en peligro la sobrevivencia de especies pequeñas como el armadillo (Dasypus novemcinctus), la guara (Dasyprocta punctata), la zarigueya (Didelphis marsupialis), Boruga (Cuniculus paca), Cusumbo (Nasua nasua) y algunas aves de hábitos rastreros.

“En cámaras trampas se han venido registrando perros asilvestrados o ferales, es decir, manadas de perros que al ser abandonados o tener un manejo irresponsable por parte de sus propietarios buscan las zonas rurales y toman comportamiento silvestres, generando un problema tanto para el ecosistema como para las comunidades locales”, reveló la profesional de la CAM.

En el registro en cámaras trampas se evidenció, además, el hallazgo de huellas, así como la aparición de lesiones en animales grandes y pequeños, lo cual revela la depredación y el hostigamiento por parte de estos perros abandonados.

“Es importante proteger nuestras especies amenazadas no solamente no cazándolas, no talando sino también evitando interacciones con la fauna doméstica como nuestros perros y gatos”, indicó la bióloga.

Además, desde la corporación se dio a conocer que estos caninos pueden transmitir más de 40 enfermedades infecciosas y parasitarias como la rabia, moquillo, parvovirus, sarna, entre otros.

Una de las razones de amenaza de la biodiversidad es que los caninos domésticos abandonados compiten por alimento con las especies silvestres, especialmente con aquellas del orden carnívoro, y en particular con el zorro perro (Cerdocyon thous), lo que disminuye la posibilidad de sobrevivencia de los medianos y grandes mamíferos.

Ante esta situación, autoridades ambiental regional pidieron no abandonar mascotas en ningún lugar y tampoco llevarlos a áreas protegidas.

