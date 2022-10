Bula dijo que dio USD1 millón a Andrés Giraldo, vinculado a Roberto Prieto: fiscal

El fiscal Néstor Humberto Martínez entregó detalles, en rueda de prensa, del testimonio del exsenador Otto Bula sobre el millón de dólares que habría entrado a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.

Publicidad

Martínez reveló que existe, a través de un acto de interrogación, el testimonio del exsenador Otto Bula en el cual narró lo que supuestamente aconteció en relación con los 4 millones 600 mil dólares que presuntamente habrían sido utilizados para obtener el otro sí para la obra Ocaña-Gamarra.



Dijo que Bula, en sus declaraciones ante la Fiscalía, afirmó que él realmente no tuvo una contratación de asesoría para ese convenio como tal, pero que sí suscribió un contrato a mediados del 2016 el cual sería el que soportaría esos supuestos gastos por 4.6 millones de dólares.



El fiscal explicó que Bula aseguró a la Fiscalía que él no fue beneficiario de ese dinero ni hizo uso del mismo con excepción de la suma de un millón de dólares, la cual, según su versión, habría utilizado para hacer un favor a la firma brasilera Odebrecht con el objeto de monetizarlo para lo cual ubicó unas compañías chinas y panameñas para traer los recursos a Colombia “con el concurso de un tercero que tenemos identificado, y que con base en esos recursos, él tenía como encargo hacer entrega de los mismos al doctor Roberto Prieto”.



Informó que el testimonio de Bula dice que tomó un millón de dólares, de los cuáles descontó un 10 por ciento que tenían como destino Roberto Prieto y que la operación se realizó a través de un tercero.



“Estos recursos, según el denunciante, se habrían realizado y entregado al señor Andrés Giraldo quien estaría vinculado al doctor Roberto Prieto”, aseveró.



Agregó que el testimonio del exsenador Bula no vincula “para nada” al presidente Juan Manuel Santos.



El fiscal Martínez descartó por completo que el caso tenga algún tipo de relación con el Proceso 8 mil asegurando que el mismo “fue algo judicial y esto será algo administrativo frente al Consejo Nacional Electoral”.



“Simplemente no se está hablando de recursos procedentes del narcotráfico”, expresó.



Martínez confirmó que, en su testimonio, Bula no entregó documentos específicos en relación con la supuesta entrega de esos recursos, señaló circunstancias de tiempo, modo y lugar de como fue la entrega a una tercera persona.



Además, dijo que el excongresista ha manifestado su interés en colaborar con la justicia y se encuentra “en esa instancia previa”.



De otro lado, el funcionario dijo que la Fiscalía estudia el principio de oportunidad para los exfuncionarios involucrados en ese caso.



“Existe un acta de compromiso que solamente podría consolidarse si es una cooperación efectiva con la justicia y eso habrá de valorarlo la fiscal de conocimiento y posteriormente las instancias superiores de la Fiscalía. Ese principio de oportunidad no se ha consolidado aún”, dijo.



El fiscal manifestó que tanto el senador Otto Bula y el exviceministro García han ofrecido colaborar con la Fiscalía.



Por otra parte, Martínez anunció que el ente de investigación ya tiene suficiente material probatorio para avanzar en una imputación por sobornos en el caso del contrato Tunjuelo-Canoas en el año 2009.



“Las evidencias testimoniales que poseemos y los documentos que se han ido acopiando, documentos de mucho valor que se encontraron inclusive en el Acueducto de Bogotá identifican claramente que en ese caso también hubo corrupción en Colombia”, advirtió el fiscal.



Cabe recordar que el contrato pretendía adelantar una importante obra para descontaminar el río Bogotá y que, según el periódico El Espectador, fue abandonada sin terminar en el año 2012.



Consistía en la construcción de un interconector que recogería los desechos del río Tunjuelo antes de depositarlos en el río Bogotá y los llevaría a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Canoas.