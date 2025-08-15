Buque ARC Gloria, el embajador de Colombia en los mares: Gobierno firmó decreto que dio el título

El Gobierno, mediante el decreto 0907 del 13 de agosto de 2025, confirió al Buque Escuela ARC Gloria el título honorífico de “Embajador de Colombia en los mares”, en reconocimiento a su aporte histórico, cultural y diplomático en representación del país ante el mundo.

La disposición resalta que el velero insignia de los colombianos ha sido, desde hace 55 años, fundamental para la formación e instrucción de los marinos colombianos, forjando generaciones “bajo los principios de disciplina, vocación marinera y amor por la patria”, según destacó la Armada de Colombia.

El Buque Escuela ARC "Gloria” fue construido en los astilleros de Celaya, en Bilbao, España, y botado al agua el 7 de septiembre de 1967. Llegó a Colombia en octubre de ese mismo año, convirtiéndose en el primer velero de gran porte para la historia naval del país, dedicado a la formación de cadetes.

Buque ARC Gloria Foto: Armada

Desde entonces, ha sido la principal plataforma de instrucción práctica para los futuros oficiales y suboficiales de la Armada de Colombia, brindando la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos en navegación, meteorología, maniobra de velas y liderazgo en alta mar.

Con más de cinco décadas surcando los océanos, el “Gloria” ha visitado centenares de puertos en todo el mundo y ha participado en regatas y eventos náuticos internacionales de gran prestigio.

Su casco blanco, mástiles dorados y la bandera tricolor ondeando en popa, lo ha convertido en un símbolo flotante de identidad y orgullo nacional, fortaleciendo además la proyección de Colombia en el escenario internacional y apoyando las labores diplomáticas en cada puerto que atraca.

Este título honorífico, que será utilizado oficialmente en todas las ceremonias y eventos protocolarios del buque, reafirma el compromiso de la Armada de Colombia en llevar el azul de la bandera a mares lejanos, siendo un puente de amistad y cooperación internacional.