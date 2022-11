Buscan a integrante del movimiento “Estamos Listas” desaparecida en Medellín

¡Ayuda! Nuestra hermana Karina Rivas Cardona salió de su casa el viernes y no ha regresado. Su mamá tuvo un último contacto con ella el sábado a la 1:00 am, hoy es martes y no sabemos de ella.



¡Ayúdennos a encontrarla!



**Karina Vive en Bello pero el viernes estuvo en Aranjuez. pic.twitter.com/MEvOfjvzgY