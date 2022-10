Buscan a mujer que pegó carteles en Cali contra su pareja por haberle sido infiel

Con sorpresa amanecieron los habitantes del sur de Cali, especialmente los vecinos de la calle Quinta entre carreras 39 y 44, por la aparición de afiches en los que una mujer acusa a su pareja de haberle sido infiel.

Los carteles, que al parecer fueron instalados en hora de la madrugada, citaba una oración que decía: “Usted es un mal hombre, cínico, traidor que las enamora a todas”.

“Las enamora para engañarlas como a mí. Conozca a este desgraciado”, dice el afiche donde además están las indicaciones para llegar a sus redes sociales.

Tras la aparición de las piezas gráficas, algunos caleños opinaron que no es la forma para reclamarle a una persona o para expresar una decepción amorosa.

“Sorprende que existan personas que coloquen eso pues son problemas que se deben resolver entre adultos porque esa no es la forma”, indicó un ciudadano.

Por su parte, la sicóloga Diana Carolina Leguizamo, experta en abordar crisis de pareja, indicó que no está bien llevar los problemas al escarnio público.

“Una reacción al engaño es la venganza como pagar de la misma manera o hacer daño a esa otra persona para crear espacios donde los otros vean que lo que me hizo no es justo porque no me lo merezco”, indicó Leguizamo.

“La infidelidad siempre ha existido, pero con el auge de las redes sociales muchos creen que es más fácil hacer ‘pagar’ a la persona que hirió mi ego y mi autoestima, pero no está bien”, agregó.

Ante esto, la Secretaria de Seguridad de Cali ordenó retirar estos mensajes que aparecieron en varios puntos del sur de la capital del Valle, a pesar que estaban ubicados en paredes autorizadas para publicidad exterior visual.

La decisión fue tomada porque los enunciados “no tienen carácter comercial ni mucho menos institucional”.

Darío Fernando Daza, subsecretario de seguridad, indicó que se enviará un informe técnico al inspector de Policía quien le pedirá al comandante del cuadrante individualizar a la o los responsables para que respondan y así determinar si infringieron la ley o violaron una de las normas del Código de la Policía.

Finalmente, el funcionario indicó que ya han aparecido varios mensajes de parejas que han decidido colocar publicidad exterior exponiendo sus problemas un tema que ya está sobre la mesa análisis de las autoridades.

