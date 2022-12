Cada día hay riesgo de que esto se desmorone; cese bilateral es frágil: Santos

El presidente Juan Manuel Santos, antes de su reunión con los embajadores colombianos en países europeos, manifestó que cada día que pasa hay riesgos para el proceso de paz con las Farc.



“Las instrucciones han sido claros: siéntense y no se paren hasta que no hay un nuevo acuerdo. El riesgo de que esto se desmorone se aumenta cada día porque el cese el fuego es muy frágil”, dijo.



Sin embargo, Santos también agregó que confía que tener muy pronto un acuerdo con las Farc.



Las reuniones entre el Gobierno y los representantes del NO culminaron este jueves y las propuestas recogidas en esos encuentros serán ahora llevadas ante la guerrilla para buscar un nuevo acuerdo.

