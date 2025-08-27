Cae en Pereira cargamento de 1,3 toneladas de cocaína ligado a disidencias de las Farc

La Policía de Pereira, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos, decomisó una tonelada y 330 kilos de cocaína que eran transportados en un tractocamión cisterna por vías que comunican al Valle del Cauca con la capital risaraldense.

El estupefaciente estaba camuflado entre gas licuado de petróleo (GLP), una modalidad que, según las autoridades, es novedosa y altamente peligrosa, debido a que mezcla el alcaloide con una sustancia volátil de alto riesgo.

El coronel Luis Fernando Zapata, director de Antinarcóticos, explicó que este cargamento pertenecería a las disidencias de las Farc lideradas por alias 'Iván Mordisco' y que la incautación representa un golpe directo a las finanzas de esa estructura ilegal.

De acuerdo con cálculos de la Policía, con esta operación se evitó la circulación de alrededor de 3,3 millones de dosis de cocaína en el mercado negro, cuyo valor podría alcanzar los 45,5 millones de dólares.

El comunicado oficial precisa que la droga salió de alguna zona del Valle del Cauca y tenía como destino final los puertos del Caribe colombiano, desde donde presuntamente sería enviada al exterior.

En el operativo fue capturado el conductor del vehículo, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.