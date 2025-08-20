Alerta en Valle del Cauca por desaparición de dos mujeres en el municipio de Restrepo

Desde el pasado 19 de julio, cuando en el municipio de Restrepo, Valle del Cauca, se realizaban las tradicionales fiestas de la Virgen, se perdió por completo el rastro de Mayra Alejandra Motato y Yurani Andrea Torres, dos mujeres de 30 y 21 años, cuya última aparición conocida fue un establecimiento comercial en pleno centro del municipio.

Un mes después, la comunidad de Restrepo alza la voz para pedir a las autoridades acelerar los mecanismos de búsqueda para obtener pistas sobre el paradero de estas mujeres.

"Nosotros supimos de los hechos casi ocho días después de su desaparición, porque la familia de estas mujeres estaba esperando alguna noticia. Tan pronto tuvimos la información, activamos las rutas de apoyo y el acompañamiento para informar a las instituciones y entidades correspondientes", dijo Claudia Patricia García, secretaria de Gobierno de Restrepo.

La desaparición de Yurani y Mayra Alejandra aumenta la alerta de las autoridades en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que su caso se conoce una semana después del secuestro de la médica Daniela Hernández en Sevilla, y la desaparición de la señora Esperanza Muñoz en La Cumbre.

"Ya se ha conformado un equipo destacado entre investigadores de la Sijín de la Policía y de la seccional de Fiscalías que tomarán el caso y adelantarán las investigaciones pertinentes para poder establecer qué ocurrió con la señora desde que abordó el vehículo que se ve en los videos. Se analizó también el caso de las jóvenes en Restrepo, se van a recepcionar las denuncias de las familias y se va a poder tener elementos para establecer realmente qué pasó", señaló secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño.



Adelantaron una marcha

En Restrepo, la comunidad adelantó una marcha exigiendo el regreso a casa de Yurani y Mayra Alejandra, manifestación que se suma a los plantones que realizaron recientemente familiares de la doctora Daniel Hernández en Sevilla y de Esperanza Muñoz en Cali.