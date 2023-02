Cambio no se da en 6 meses: Prada reconoce que en marcha de oposición pudo haber votantes de Petro

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió a las marchas de la oposición que se cumplieron este miércoles, 15 de febrero, en diferentes partes del país y cuyos participantes criticaron las reformas propuestas por el Gobierno Nacional. Prada reconoció que incluso pudo haber personas que votaron por Petro que sienten que no ha llegado el cambio.

“Ayer salió mucha gente a la calle y mucha gente de esa pudo haber votado por nosotros y no ve el cambio, pero es que el cambio en seis meses no se da, se lo digo a los colombianos. Lograr que el cambio llegue a una persona son años de juicio, disciplina, conseguir resultados”, aseguró el ministro Prada.

Y advirtió que son décadas de “atraso” por lo que pidió paciencia frente a los cambios que planea el Gobierno: “a quienes marcharon ayer, porque yo escuché gente que decía yo voté por Petro, pero no estoy de acuerdo, el cambio no ha llegado. El cambio en seis meses no se da en un país que tiene deficiencias de décadas y décadas de atrasos”.

A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro ha reaccionado a alguna de las imágenes que dejó la marcha de la oposición, por ejemplo, cita un video de una vendedora informal que grita contra las reformas del Gobierno. El mandatario señala que se necesita una fuerte organización política de base para que personas como ella puedan enterarse de sus propuestas.

Y saber que todo el objetivo de la reforma pensional es para que ella pueda teber un bono pensional y dejar de trabajar a su edad.



Pero ella no lo sabrá porque ningún medio se lo contará y las redes no le llegarán. Solo una fuerte organización política de base podría hacerlo. https://t.co/uVc2Cbb7Ju — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 16, 2023

Vale la pena recordar que según el balance de la Policía Nacional, las concentraciones de este miércoles reunieron a casi 20.000 personas más que las convocadas por el Gobierno el martes 14 de febrero. En total, fueron aproximadamente 47.000 personas las que se manifestaron durante la jornada del miércoles, frente a las 28.099 personas que lo hicieron el día anterior.

“Se realizaron 44 actividades de las cuales 36 marchas, dos movilizaciones y 10 concentraciones, en 24 municipios de 10 departamentos y la ciudad capital”, aseguró el general Tito Castellanos, jefe Nacional del Servicio de Policía.

