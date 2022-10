Cambio Radical tiene dudas sobre la JEP y acordó no votar hasta resolverlas

Mientras en el Congreso de la República avanza el trámite del proyecto de Justicia Especial para la Paz, que cursa su último debate en el Senado, en Cambio Radical continúa la división.

Publicidad

La mayoría de congresistas de esta colectividad no votaron la iniciativa a favor por un consenso realizado en una reunión de bancada debido a las dudas sobre la vinculación de los llamados terceros.

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Hernando Padaui aseguró que no votaron la JEP no porque no estén de acuerdo con su estructura fundamental, sino que tienen dudas sobre la vinculación a esa justicia de las personas naturales.

Publicidad

“No votamos la JEP no porque no estemos de acuerdo con la estructura fundamental, tenemos dudas sobre la vinculación a esa justicia de las personas naturales, de todos los ciudadanos, ahí no hay claridad. La gran mayoría del partido Cambio Radical tomó esta posición en una reunión de bancada, si no hay claridad de ese punto no votaríamos”, indicó Padaui.

Publicidad

Aseguró que como partido acordaron estar firmes en la posición hasta que se resuelvan sus dudas y que no sabe por qué Rodrigo Lara votó afirmativamente pues el manifestó a en la reunión de bancada tener las mismas inquietudes.

“No hemos tenido claridad, hicimos un planteamiento de reformular lo que estaba en la ponencia y no se tuvo en cuenta y por eso no fuimos al a votación. El doctor Lara si tenía las mismas dudas y no sé por qué al final voto si su posición era distinta”, finalizó el congresista.