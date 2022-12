"Camilo Sanclemente es un depredador de mujeres": otra mujer denuncia golpizas

Luego de hacerse públicas las denuncias por parte de la exnovia de Sanclemente, otra mujer apareció denunciando que también fue víctima del hombre.

Se trata de Beatriz Torres, quien fue novia del hombre en 2012 hasta que recibió tres alarmantes golpizas.

Explicó que aunque lo perdonó una y otra vez, él nunca cambió.

“Yo cuando vi la imagen de este personaje en redes sociales y vi como volvió a María Isabel Covaleda sentí la necesidad de ayudar a Maisa. Porque yo siento que Camilo Sanclemente es un depredador de mujeres”.

“Me pegó en repetidas ocasiones, la primera vez habíamos tenido una discusión banal y él de repente se salió de casillas y me empezó a pegar puños en la cara, me cogió contra la pared me cogió del pelo, como pude logre escaparme y llamar al portero para que me ayudara y el arrancó el citófono de la pared, yo como pude salí de mi apartamento”, explica.

Dijo que lo perdonó y él le organizó una noche romántica.“Cuando llegué a la habitación tenia fresas, vino, una tina llena de pétalos y nos metimos en la tina y a mí me dio sueño y me quede dormida.

Me despierto a almohadazos porque Camilo estaba completamente enfurecido, me encerró en el baño para decirme todo tipo de insultos. Yo pensé ‘este hombre me va a matar’.

Yo gritaba ‘auxilio’, me tiraba cosas, se pegaba él mismo y después me decía, ‘mírame me estas pegando’. Le decía: ‘tú te estás pegando a ti mismo’.

Estaba componiendo una escena donde si llegaba autoridad él sería la víctima”, narró.

Luego de varias situaciones, lo volvió a perdonar, advirtiéndole que sería la última vez que le pondría un dedo encima.

“En un matrimonio me dijo no voy a tomar, voy a portarme bien, se los tomó todos y cuando íbamos en el carro, el tipo se emberracó, me pegó y me cogió toda la mazorca y me la restregó en la cara.

Yo me bajé con el vestido chorreando, con el vestido de fiesta por acá, con mis zapatos, con mi celular y mi cartera”, contó la mujer.

Según la mujer, luego de varios días de búsqueda, encontró al menos a 6 mujeres más que al parecer han sido víctimas de este hombre, Camilo Sanclemente.