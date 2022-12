Camioneros, en asamblea permanente por ‘micos’ en decreto de chatarrización

La Asociación de Transporte de Carga (ATC) reveló que la Cruzada Camionera se encuentra nuevamente en asamblea permanente debido a que el gobierno cambió las reglas de juego de la chatarrización de vehículos.



Según el presidente de la ATC, Orlando Ramírez, a pesar de las reuniones permanentes que los camioneros han realizado con el Ministerio de Transporte, luego de que se levantará el paro, no hubo ninguna consulta frente al decreto 1517 sobre chatarrización, que contrario a lo que esperaba, no va a disminuir la sobreoferta vehicular que ya supera los 17 mil camiones.



"Estamos en estado de alerta máxima y esto es una situación caótica para el país despedimos mil disculpas, pero esto es motivado por el Gobierno, por la ligereza del Ministerio de Transporte no por nosotros. Queremos estar trabajando, pero esta ligereza definitivamente nos ponen en riesgo y en riesgo no trabaja nadie, en riesgo nos defendemos todos", dijo Ramírez, en el Congreso de Colfecar.



Una de las molestias de los camioneros es que se esperaba que con la chatarrización salieran de circulación un buen número de vehículos viejos y que se eliminaran esos cupos para reducir la sobreoferta; sin embargo, el decreto 1517 no elimina estos cupos sino que los deja a disposición del Ministerio de Transporte, lo que no permite disminuir la cantidad de camiones que sino solo reemplazarlos.