Campesinos instrumentalizados tratan de evitar captura de ‘El Indio’ en Algeciras

Este martes se vive una difícil situación de orden público en Algeciras, donde campesinos de varias veredas, entre ellas El Paraíso, presionados por disidentes de las Farc , se movilizan hasta el sector conocido como la División, límites entre el Huila y el Caquetá, para tratar de evitar que sea sacado de la zona alias ‘El Indio’, capturado en horas de la mañana en medio de un procedimiento verificación y registro realizado por el Ejército.

Según se conoció, alias ‘El Indio’, presunto integrante del frente Iván Díaz y quien al momento de su captura le fue encontrado material de guerra y de intendencia, era el encargado de realizar las citaciones y cobros de extorsión en el nororiente del departamento.

Clases en esa zona se han visto afectadas

Ante esta situación que se registra en esta zona del Huila , desde la institución educativa El Paraíso fue enviado un audio a los padres de familia donde se indica que, aunque los docentes permanecerán en la sede educativa, es decisión de cada padre enviar o no los niños a clases.

“Buenos días a todos, quería informarles que, debido a que tenemos conocimiento de alguna situación de orden público, posiblemente dejamos a disposición de los padres de familia enviar o no a los estudiantes. Igual, nosotros vamos a estar en el colegio los docentes, pero pues si algún padre de familia no puede o considera que no quiere hoy enviar a sus hijos por alguna razón, pues no hay problema, nosotros comprendemos la situación”, se indica en el audio.

Son 150 estudiantes de los grados preescolar al grado quinto los afectados.