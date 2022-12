Cancellara se retira "emocionado" del Tour para preparar los Juegos Olímpicos

"Esta no es una decisión fácil de tomar, pero creo que es la correcta. No me gusta retirarme de una carrera, sobre todo cuando nuestro líder está segundo en la general a cuatro días de París. Las etapas que restan son muy duras y mi apoyo, naturalmente, sería más limitado así que tomamos la decisión de retirarme", señaló "Espartaco".

El campeón olímpico contrarreloj en Pekín'08 y tetracampeón mundial, refirió haber acumulado una gran cantidad de estrés y sentirse cansado. "Si quiero estar bien en los Juegos Olímpicos necesito descansar", dijo.

"El Tour me ha dado mucho en los últimos doce años y no lo digo a la ligera. Le di muchas vueltas a esta decisión de retirarme de la carrera. Ha sido muy emotivo para mí - más de lo que esperaba que fuera, más que al terminar la París Roubaix", señaló.

En el año de su despedida del pelotón, el ganador de 3 Tours de Flandes y 3 Roubais, habló de cómo vivió sus últimos momentos en el Tour de Francia

"Sabiendo que éstos eran mis últimos kilómetros en el Tour de Francia fue muy duro. Quiero dar las gracias a los organizadores por todos esos años, y por el trofeo de mi etapa en Berna. Siempre los guardaré. Estoy terminando un gran momento en la historia de mi vida", explicó.

Por su parte, el director del equipo Trek, el italiano Luca Guercilena, destacó el trabajo de Cancellara en favor del líder Bauke Mollema, segundo en la general.

"Fabian ha hecho un tremendo Tour de Francia. Él fue nuestro capitán de ruta y con su capacidad llevó al equipo a través de 17 etapas de una manera muy serena. Bauke Mollema se encuentra delante en la general en parte por su gran labor de equipo", afirmó.

Ese trabajo del suizo ha sido clave para "permitir a Cancellara descansar y prepararse para los Juegos Olímpicos. Todos sabemos que él tiene en la mira la contrarreloj y un ciclista como él necesita recuperarse", concluyó.