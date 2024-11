Canciller Murillo: "Indignante que U. Nacional pierda $60.000 millones por negligencia"

El canciller de la república, Luis Gilberto Murillo , aseguró que está muy indignado por la negligencia de algunos funcionarios de la Universidad Nacional que dejaron perder 12.4 millones euros donados por una ONG del Reino de los Países Bajos, los cuales habían sido destinados para la construcción de la sede de la Universidad Nacional en Tumaco en el pacífico Nariñense.

La molestia del alto funcionario con algunos funcionarios de la Universidad Nacional se dio tras su visita a la perla del pacifico, en donde instalo la cuarta mesa técnica en el país sobre cooperación internacional y en donde decenas de jóvenes le reclamaron becas para continuar sus estudios superiores.

Murillo, quien no pudo esconder su enojo por la pérdida de cerca de 60.000 millones de pesos, dijo que “no hay ninguna justificación porque casi ocho años después nadie dice nada y reclamo de los entes de control que tiene que haber un responsable por la pérdida de esa millonaria donación que iba a beneficiar a cientos de jóvenes del pacifico que por sus precarias condiciones económicas no se pueden desplazar a otras zonas del país a seguir con sus estudios superiores”.

Respecto a este hecho, el canciller anunció su viaje en los próximos días a Ámsterdam para tratar de salvar esos recursos.

La Cancillería está haciendo todo el esfuerzo para recuperarlo y públicamente pidió de sus funcionarios que hagan todo lo que esté a su alcance para que esos 12 millones de euros de cooperación internacional no se vayan a otro país por negligencia de algunos funcionarios que no hicieron su tarea y no son de este Gobierno.

Advirtió que por instrucciones del presidente Gustavo Petro la prioridad son las regiones y aquí tenemos que hablar con mucha sinceridad. “Por eso el mensaje al país es que los temas de estas regiones como los de Tumaco en Nariño y de toda la Colombia profunda hay que tomarlos con mucha seriedad, porque los recursos son escasos”, dijo Murillo.

"Parece que lo vamos a salvar. Voy a ir Ámsterdam la próxima semana y uno de los propósitos principales es recuperar esa donación y ustedes están muy atento a que esos funcionarios en Bogotá, que no le interesa alguno de estos temas, le dediquen tiempo a los proyectos de la educación, especialmente en el pacífico Colombia", aseguró el canciller.

Mientras tanto, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijo que cuando él era el secretario de Planeación de la Gobernación de Nariño, junto al alcalde de Tumaco de la época, se asignaron 2.500 millones de pesos para los estudios y diseños y con eso se ganaron la convocatoria de los 12 millones de euros, por lo que se supone que 12 años después debería estar consolidada la sede de la Universidad Nacional, porque ese era el propósito y que se vieran los programas académicos en esta región del país, pero eso nunca sucedió.