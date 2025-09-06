Cancillería dio balance de pabellón Colombia en Expo Osaka en Japón

Colombia está dejando huella en la Expo Osaka 2025, en Japón. El pabellón del país ya recibió más de un millón 300 mil visitantes y dejó expectativas de negocios por más de 34 millones de dólares en solo cinco meses.

“Todo ello con una inversión de USD 10 millones, una cifra significativamente inferior a la de otros pabellones, como el de Japón, que costó USD 200 millones, lo que demuestra la eficiencia y el impacto logrado por Colombia en un espacio que abrió al público el 13 de abril e irá hasta el 13 de octubre, es decir, una operación de seis meses”, se lee en el documento de la Cancillería.

Uno de los acuerdos más grandes fue en aguacate Hass, con expectativas de 11 millones de dólares, además de negocios en café, cacao y aceite de coco. Más de 100 empresarios participaron en más de 350 reuniones de negocios.

Pero no todo fue comercio; también se anunciaron 23 intenciones de inversión en proyectos como infraestructura, salud, energía, tecnología y agroindustria, especialmente en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca.

El turismo también tuvo buenos resultados, pues se concretaron más de 200 reuniones que podrían generar más de 10 millones de dólares, mostrando el interés del mercado asiático en Colombia como destino.

“La rueda de negocios de turismo realizada en junio concretó 202 citas con expectativas de más de USD 10 millones, con la participación de gremios como ANATO y ACOTUR, aerolíneas y agencias japonesas, confirmando el interés del mercado asiático en Colombia como destino turístico”, resaltó la Cancillería.

El Pabellón Colombia, que costó 10 millones de dólares, se ha convertido en uno de los más visitados de la exposición, con entre 5.000 y 6.500 personas cada día. Allí los visitantes disfrutan de café, lechona, muestras culturales, conciertos y hasta carnavales típicos.

Según ProColombia, estos logros muestran que Asia se está convirtiendo en un aliado clave para el país y que Expo Osaka es mucho más que una vitrina: es una plataforma para abrir puertas en el mundo.