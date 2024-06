Cancillería explica por qué el presidente Petro no asistió a la cumbre por la paz en Ucrania

La Cumbre de Paz de Ucrania, que reunió a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos noventa gobiernos, finalizó este domingo con una declaración conjunta que reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo, aunque doce países destacados del mundo en desarrollo y socios de Rusia en ciertos foros declinaron firmar el documento.

Entre estos países que no firmaron la declaración se encuentran Brasil, India y Sudáfrica -que forman parte junto a Rusia y China del grupo de economías emergentes, conocidos como los BRICS-, además de México.

Tampoco se unieron a la declaración final Armenia, Baréin, Indonesia, Libia, Arabia Saudí, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, mientras que 80 países sí suscribieron el documento, incluidos los de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Argentina, Chile y Ecuador.

El presidente Gustavo Petro, canceló a última hora su participación en la Cumbre para la Paz en Ucrania, que se celebra este fin de semana en Suiza, alegando que esa cumbre extenderá la guerra.

"El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas. La mayor parte de América Latina y el Gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra", manifestó el mandatario en su cuenta de X desde Suecia, donde se encuentra de visita oficial.

En las últimas horas, la Cancillería emitió un comunicado en el que explicó las razones puntuales por las cuales el mandatario no asistió al encuentro.

De acuerdo con el escrito, la no asistencia a la cumbre se dio después que "el país conociera el texto de la declaración propuesta y que no se lograra un consenso general sobre el texto final, pues un grupo de países asistentes no la suscribieron".

En medio de la comunicación, la Cancillería, aseguró que el Gobierno reitera su "disposición de apoyar en la solución dialogada que permita alcanzar la paz duradera lo más pronto posible y ofrece su experiencia en la atención de asuntos humanitarios a las víctimas de este conflicto armado".

También hicieron un llamado a reconocer los principios del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para todos y el respeto a los derechos humanos para las poblaciones tanto de Ucrania como de Rusia.

"Es indispensable evitar mayores afectaciones a la seguridad alimentaria y energética mundial, evitar cualquier iniciativa sobre el uso de armas nucleares. Detener la expansión de la guerra hacia otras áreas geográficas es imperativo", finalizó el comunicado.

Cabe recordar que el mandatario escribió en su cuenta de X por qué no asistió al encuentro, "Suspendo mi viaje a la reunión de Suiza y le pido a Europa debatir los caminos para acortar la guerra y no para extenderla. El diálogo entre Rusia y Ucrania es fundamental".

Durante la conferencia en la localidad suiza de Bürgenstock estaba previsto además que el presidente colombiano se reuniera por primera vez con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

Una declaración moderada y no firmada por todos

La declaración final lograda tras la cumbre destacó precisamente la necesidad de atender esas amenazas, aunque en un tono relativamente moderado, ya que ni siquiera se refirió a Rusia como una fuerza agresora.

Pese a ello, no se logró que 12 países que participaron en la cumbre (con delegaciones de bajo nivel en lugar de sus jefes de Estado) firmaran el documento, entre ellos destacadas líderes regionales como Brasil, Arabia Saudí, India, Indonesia o Sudáfrica.

Esto sumado a la ausencia de China, que en el pasado ha presentado sus propias propuestas de paz para Ucrania, o la cancelación de último minuto de la presencia del presidente Gustavo Petro indica que el apoyo a Ucrania aún no es del todo compacto a nivel global.

"Han de respetarse todas las opiniones", se limitó a señalar Zelenski ante la decisión de algunos países de no suscribir la declaración conjunta.