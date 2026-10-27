Cancillería firma contrato con Thomas Greg & Sons para expedir pasaportes en urgencia manifiesta

La Cancillería firmó un contrato con Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes, en el marco de la urgencia manifiesta declarada el pasado mes de septiembre. El convenio tiene vigencia hasta diciembre de 2027 y es por un valor de más de 239.000 millones de pesos.

“El plazo de ejecución del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, cuyo plazo no excederá el diecisiete (17) de diciembre de 2027, fecha en que se cumple el término de quince (15) meses de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución No. 12973 del 17 de septiembre de 2026. Toda prórroga del plazo exige que subsistan las circunstancias que dieron lugar a la urgencia manifiesta, que exista acto administrativo vigente que la declare o la extienda y que se cuente con la autorización de vigencias futuras correspondiente, y en ningún caso podrá exceder el término de dicho acto”, se lee en el contrato.

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El precio del pasaporte no será modificado, es importante recordar que para solicitar el documento no se necesita pedir cita en las sedes centro y norte de Bogotá, solo en los SuperCADE.

Es importante recordar que el pasado 17 de septiembre se declaró la urgencia manifiesta para garantizar el servicio de expedición de pasaportes sin interrupciones.



Palacio de San Carlos es la sede principal de la Cancillería. Foto: Cancillería.

Lo anterior después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió, como medida cautelar, dos convenios del nuevo modelo de pasaportes que empezó a implementarse en el Gobierno Petro.

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“La decisión judicial señaló, entre otros aspectos, la necesidad de acreditar plenamente los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras, así como la de esclarecer aspectos relacionados con la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación”, explicó la cancillería el pasado 17 de septiembre.

Fue esta situación la que llevó al Gobierno a acudir a la figura de urgencia manifiesta.

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“La contratación que se derive de esta declaratoria tendrá carácter estrictamente transitorio y estará limitada a lo indispensable para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas”, aclararon en su momento desde el gobierno nacional.

Recordemos que el expresidente Gustavo Petro decidió implementar el nuevo modelo de pasaportes tras algunas diferencias que manifestó frente a Thomas Greg & Sons, que prestaba el servicio desde el 2007.