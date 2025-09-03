Cancillería responde a denuncias: valija diplomática opera con normalidad tras ajustes logísticos

Tras las denuncias de Unidiplo sobre el retraso en las valijas diplomáticas, —la paquetería que contiene la correspondencia oficial entre un Gobierno y sus embajadas y consulados en el exterior— la Cancillería aseguró que se trató de un ajuste logístico, pero que ya está funcionando con normalidad.

“El día de ayer se realizó el envío de la valija correspondiente a los Estados Unidos, y en las últimas horas se ha despachado la valija para el resto de las misiones en el mundo”, señaló la entidad en un comunicado.

Según la denuncia del sindicato, este inconveniente afectó directamente la prestación de servicios consulares, en particular la entrega de documentos de identificación. Los trabajadores del Ministerio también aseguraron que el retraso generó una sobrecarga y presión indebida a los funcionarios consulares, quienes no tenían cómo ofrecer soluciones, lo que terminó afectando la confianza de los ciudadanos.

“Esta operación se lleva a cabo a través de los operadores logísticos aliados con los Servicios Postales Nacionales S.A.S. 4-72, lo cual garantiza altos estándares de seguridad, trazabilidad y eficiencia en la entrega de documentos y materiales oficiales”, agregó la Cancillería.