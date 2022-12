Candidatos definirán mecanismo de elección en la coalición: Uribe

En la presentación de Iván Duque como candidato oficial del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el mecanismo lo tendrán que definir los candidatos de la coalición, no los partidos.

Inicialmente se ha dicho que la forma de elección sea cual sea, se daría en marzo. La coalición Uribe-Pastrana tendrá que definir un solo candidato para presentar conjuntamente en la carrera por el Palacio de Nariño de una baraja de tres cartas. Marta Lucía Ramírez, Iván Duque, o Alejandro Ordóñez.

En la presentación, Duque hizo énfasis en varias propuestas. Como la ley del veterano que contempla una variada lista de beneficios para los oficiales retirados de las fuerzas armadas.

Duque plantea, además, que los militares puedan llegar a los aeropuertos y tengan una fila preferencial, descuentos en productos y servicios, y mejores opciones para acceder a programas de educación.

El candidato también propuso prohibir la dosis mínima para consumo personal de estupefacientes que la Corte Constitucional avaló mediante la sentencia c-491/12.

Duque aseguró que, si es presidente, los guerrilleros de las Farc perderán todos los beneficios en el caso de que se encuentren armas que no fueron entregadas, o dineros en caletas que no se otorgaron para la reparación de las víctimas. También añadió que no se opone a la desmovilización de la base de la guerrilla.

Finalmente, el candidato concluyó que creará una ley para la única ventanilla con el fin de ahorrar trámites a la hora de iniciar una empresa o un proyecto de emprendimiento.

Dijo que le respirará en la nuca a las EPS y que “saldrán las malas y se quedarán las buenas”.

