Cano demostró que el presidente de la junta de Ecopetrol debía ser alguien más sensato: Saúl Kattan

Este viernes, Ecopetrol dio un reversazo y, tan solo 24 horas después, anunció el nombramiento del economista Saúl Kattan como nuevo presidente de su junta directiva en reemplazo de Carlos Gustavo Cano, representante de los accionistas minoritarios de la compañía, una decisión que “no tiene nada raro” y que se tomó “en defensa de los objetivos” de la empresa, según dijo Kattan.

En diálogo con Mañanas Blu, el nuevo presidente de la junta aseguró que no hubo destitución, como lo afirma Cano, quien en un comunicado acusó directamente al presidente Gustavo Petro de influir en su repentina salida del cargo . Ante esto, Kattan mencionó que todo se dio en medio de una votación, donde los miembros lo eligieron por mayoría.

Publicidad

“Aquí no existe ninguna destitución, en ninguna junta directiva la hay cuando simplemente la junta vota por una de las personas para que sea el presidente. Así fue, una votación inicial por el doctor Cano, después dentro de la misma junta, que no había terminado, hubo una proposición y me eligieron por mayoría (…) Inicialmente yo voté por Cano, era la propuesta que estaba sobre la mesa”.

No fue improvisación, simplemente la junta retomó el tema y pensaron que yo podía generar mayor confianza, un aire nuevo con ideas nuevas y eso consideró la mayaría de la junta añadió.

Justamente, sobre la polémica que desató el repentino cambio, comentó que las declaraciones del exministro de Agricultura del Gobierno de Álvaro Uribe fueron “inadecuadas” y que con eso demostró que “no era la persona correcta para tomar las riendas” de la junta directiva.

“Mi nombre es mejor y creo que se comprobó, con la reacción del doctor Cano, de haber salido a medios y sacar comunicados cuando tiene una responsabilidad fiduciaria, hablando de una empresa importante que cotiza en bolsa, con unos temas de confidencialidad, todo eso se violó; demostró (Cano) que el presidente de la junta debía ser alguien más sensato”, señaló.

Publicidad

El futuro de Felipe Bayón como presidente de Ecopetrol

Dijo que “no hay que meterme tanto picante al tema”, pues las cosas en Ecopetrol siguen con normalidad. En ese sentido, se refirió también al posible cambio en la presidencia de la compañía, en cabeza de Felipe Bayón; reveló que, por ahora, seguirá en su cargo y las decisiones que puedan tomarse sobre su futuro se analizarán en las próximas juntas.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu: