Captura de diseñadora Nancy González reabre el debate sobre el tráfico de especies

La captura y pedido en extradición de la diseñadora Nancy González , por la presunta participación en un entramado de contrabando de artículos de marroquinería elaborados con pieles de animales exóticos y en peligro de extinción que vendían a lujosas tiendas de Estados Unidos, e incluso se exponían en la Semana de la Moda de Nueva York, volvió a abrir el debate del tráfico de fauna.

Y es que, según el relato de la Fiscalía, González y otros dos capturados se dedicaban a elaborar carteras, bolsos y diversos productos con pieles de babillas, caimanes, serpientes y otras especies silvestres sin permiso de las autoridades ambientales y en contra de la reglamentación dispuesta por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el mayor Cristian Hair Mesa, jefe de la unidad investigativa de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, explicó por qué las actividades de la diseñadora eran el país sí son legales, pero en Estados Unidos no.

“Aquí en Colombia existen los zoocriaderos autorizados por el Ministerio del Medioambiente, ella adquirió los artículos de primera mano, de manera legal, aquí en Colombia. Lo ilegal se evidencia cuando entra a Estados Unidos por el tema del contrabando porque no registra impuestos en EE. UU.”, señaló el mayor Mesa.

En ese sentido, el intendente Gustavo Alonso Rubio Agamez, investigador criminal de la Sijin, explicó que “el gobierno de Estados Unidos le permite a una persona natural ingresar hasta con cuatro artículos de marroquinería elaborados con pieles exóticas, siempre y cuando no sean con fines comerciales”.

Según el oficial, “la señora González ingresaba esos artículos aprovechándose de esa regulación. (…) Era como una burla al sistema de los Estados Unidos”.

Y, finalmente, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, se mostró sorprendido con la captura de la diseñadora, pues, teniendo en cuenta su popularidad, “tomó el atajo de violar la ley”

“Contrabando de especies existe en todos los países del mundo. (…) En el caso de las carteras y este comercio, las grandes productoras del mundo hacen todos los trámites correspondientes, no se les ocurre no hacerlo. Las pieles de ellos proceden de distintos países del mundo. (…) Me llama la atención esta persona, pues tomó ese atajo, violando la ley en dos dimensiones diferentes: una de las pieles y otras del contrabando”, señaló.