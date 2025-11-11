Capturado hermano de ‘Iván Mordisco’; operación en el Guaviare dejó, además, 19 abatidos

Una operación militar de gran escala, autorizada directamente por el presidente Gustavo Petro, dejó 19 integrantes de las disidencias de las FARC abatidos y la captura de alias 'Mono Luis', hermano y uno de los hombres más cercanos a ‘Iván Mordisco’, máximo jefe del bloque conocido como Estado Mayor Central.

La ofensiva se desarrolló en zona rural de Calamar, Guaviare, donde las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo contra campamentos del grupo criminal. Según las autoridades, la acción continúa en marcha.

Entre los abatidos se encuentran cabecillas clave de varias estructuras del EMC:



Alias 'Jenny Lara', cabecilla del frente Amazonas

cabecilla del frente Amazonas Alias 'Paisa', cabecilla del frente Armando Ríos

cabecilla del frente Armando Ríos Alias 'Dúmar', cuarto cabecilla del bloque Jacobo Arenas

Además de 'Mono Luis', también fue capturado alias 'Robledo', cabecilla del frente 39 Arcesio Niño.

Las autoridades confirmaron que tres menores de edad fueron recuperados, luego de haber sido reclutados por la estructura y obligados a permanecer en sus filas. También se registró la sometimiento de dos adultos y la entrega voluntaria de otro integrante del grupo armado.



Balance de operativo contra disidencias de Iván Mordisco Foto: Blu Radio

El ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, aseguró que esta operación envía un mensaje contundente al EMC: “No hay territorios vedados para la fuerza pública”. Añadió que se trata del séptimo bombardeo del año contra estructuras de disidencias y que continuarán las operaciones según las instrucciones del presidente Petro.



Reacción del presidente Gustavo Petro

Una vez conocido el reporte de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X. Allí dio un balance general de la operación y lamentó las pérdidas humanas pese a estar al servicio de "un ejército privado de la junta del narcotráfico”.