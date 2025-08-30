Capturan a alias ‘Pantera’, otro implicado en atentado contra la familia del gobernador del Caquetá

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la captura de alias ‘Pantera’, considerado el segundo cabecilla implicado en el atentado contra la familia del gobernador del Caquetá.

La operación fue desarrollada de manera conjunta por el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, en el marco del Plan THEMIS, y representa un nuevo golpe a las redes criminales que operan en esa región del sur del país.

Alias ‘Pantera’ es señalado de participar directamente en el ataque contra los familiares del gobernador Luis Francisco Ruiz Aguilar y de coordinar reuniones clandestinas en zonas rurales de Cartagena del Chairá. Además, las autoridades lo acusan de ser uno de los principales responsables de asesinatos de líderes sociales, secuestros y otras acciones terroristas que durante años mantuvieron en zozobra a comunidades campesinas del Caquetá.

Con esta captura, el Gobierno asegura que se debilita la cadena criminal que mantenía control sobre actividades de extorsión, finanzas ilegales y dominio territorial en municipios como La Montañita, El Paujil y El Doncello. Según el ministro, la detención de ‘Pantera’ reduce significativamente la capacidad operativa de la organización, que ya había perdido a su principal jefe, alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, abadito en días anteriores.

¡𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐏𝐀𝐍𝐓𝐄𝐑𝐀’!

𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍𝐃𝐎 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐂𝐈𝐋𝐋𝐀, 𝐈𝐌𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐓𝐀𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐋𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐎𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐐𝐔𝐄𝐓Á



El sujeto es responsable de asesinatos de líderes sociales,… pic.twitter.com/CCx2s9Ljlr — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 30, 2025

“Cada captura es una vida protegida. Este es el camino: contundencia, unidad y compromiso con Colombia”, escribió el ministro a través de su cuenta de X.

El Ejército informó que el detenido tenía órdenes de captura por secuestro extorsivo, homicidio de un líder social, concierto para delinquir y otros delitos graves.

Publicidad

El atentado contra la familia del gobernador del Caquetá, ocurrido el 12 de agosto, generó rechazo y fue interpretado como un intento de los grupos armados de presionar políticamente al departamento.

Con la caída de ‘Pantera’, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de respaldo a la institucionalidad regional y de confianza hacia los ciudadanos que exigen seguridad en medio de un recrudecimiento de la violencia en la región.