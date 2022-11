Capturan por narcotráfico a oficial de la Fuerza Aérea pedido en extradición

La Policía Nacional, en coordinación con la DEA, la Fiscalía General y la Fuerza Aérea Colombiana, capturó en Bogotá a tres personas con fines de extradición a los Estados Unidos señaladas por el delito de narcotráfico entre las que se encuentra un oficial ya retirado de la FAC.

El ahora exuniformado fue identificado como Fabián Andrés Leyton Vargas, quien era “el agente corruptor de esta organización narcotraficante”, según autoridades.

Entre los detenidos también están José Mauricio Castañeda Garzón y Aldemar Antonio Ávila Acevedo, quien había sido puesto a disposición de la justicia en 2008 al ser vinculado a la organización del capturado narcotraficante ‘El Loco Barrera’.

Según una comunicación de la Policía, la organización a la que pertenecerían envió más de 18 toneladas de cocaína que fueron incautadas en Colombia y Europa.

La banda criminal a la que pertenecerían los sujetos realizó, desde febrero de 2017, contactos para enviar a través del puerto de Santa Marta 18 toneladas 645 kilos de cocaína, que luego fueron incautadas por las autoridades en el mismo puerto de la capital de Magdalena y en Bremerhaven (Alemania), Amberes (Bélgica) y Oss (Holanda), según investigaciones.

Sobre los tres capturados existía circular roja de Interpol.

Sobre la captura del exmiembro de la Fuerza Aérea, el general Carlos Bueno, comandante de la FAC, indicó en entrevista con Blu Radio que lo que Fabián Andrés Leyton Vargas “hacía era, como ha explicado el general Nieto, agente corruptor”.

“Trataba de corromper principalmente en los puertos porque la actividad era marítima-comercial para que este pudiera ingresar la droga a eso buques que iban para el exterior, toda esa droga, es importante aclararlo, fue incautada gracias a la operación de las autoridades; con toda esta información requerida se procedió a la captura que contó con la participación de la Policía Antinarcóticos y el apoyo de la Fuerza Aérea de Colombia", explicó el alto oficial.

Además, en referencia a una posible vinculación de esta captura con el sonado caso del ‘narcojet’, el general Bueno lo descartó de plano diciendo: "He oído que algunos medios han tratado de vincular esta operación al caso del ‘narcojet’, (pero) no tiene ninguna vinculación con este tema y en el desarrollo de la investigación no hay otro investigado de la fuerza. Estamos esperando qué otros resultados arroja esta operación".

