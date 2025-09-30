En vivo
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza
Protestas en Bogotá

Capturaron en Putumayo alias 'Daniel', señalado de homicidio y narcotráfico en Caquetá

Capturaron en Putumayo alias ‘Daniel’, señalado de homicidio y narcotráfico en Caquetá

'Daniel' era uno de los más buscados del departamento de Caquetá, además de ser presunto responsable del homicidio de una líder social en Solita, Caquetá.

capturado-en-putumayo-foto-policia.jpg
Cabecilla capturado en Putumayo.
Foto: Policía Nacional.
Por: Jeniffer Lizeth Pulido Hoyos
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

En el marco del Plan Choque 90 Días y de las acciones para la reducción del delito de homicidio, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) Caquetá, en coordinación con tropas del Ejército Nacional, materializó en Mocoa (Putumayo) la orden de captura en contra de un hombre conocido en el mundo delincuencial como ‘Daniel’, requerido por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

Según las autoridades, de acuerdo con las investigaciones, alias ‘Daniel’ era cabecilla de comisión del GAO-r E48 Comandos de Frontera, llevaba cinco años en la estructura criminal y presentaba antecedentes por homicidio. Era el encargado de ejercer control territorial en Caquetá y Putumayo, donde dinamizaba la comercialización de estupefacientes, así como la coordinación de homicidios selectivos en estos departamentos.

Además, sería el presunto responsable del homicidio de la líder social María Izabel Ramos Alzate, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cusumbe, en Solita (Caquetá), hecho ocurrido el 3 de diciembre de 2023, cuando fue atacada con arma de fuego.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, una vez finalizadas las audiencias correspondientes, un juez de la República determinó medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario.

